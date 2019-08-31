«Иртыш» разгромил «Атырау» в матче с двумя голами после 90-й минуты и удалением россиянина

Игра проходила сегодня, 31 августа, и завершилась со счетом 0:3.

Все три гола «Иртыша» провели полузащитники. На пятой минуте серб Марко Станоевич поразил ворота дальним ударом, на 92-й француз Жереми Манзоро удвоил счет, а на 95-й отличился венгр Патрик Хиди.

С 17-й минуты «Атырау» играл в меньшинстве из-за удаления защитника Виталия Устинова, который перешел в команду в августе. Россиянин получил прямую красную карточку за фол на португальском хавбеке Карлосе Фонсеке.

Эта победа помогла «Иртышу» прервать серию из шести матчей без побед, а «Атырау» проиграл в четвертый раз подряд. С 22 очками павлодарцы идут девятыми, а «Атырау» с 18 баллами занимает предпоследнюю, 11-ю, строчку.