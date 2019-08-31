«Иртыш» разгромил «Атырау» в матче с двумя голами после 90-й минуты и удалением россиянина
Футболисты «Атырау» потерпели разгромное поражение от павлодарского «Иртыша» в домашнем матче 25-го тура казахстанской
Футболисты «Атырау» потерпели разгромное поражение от павлодарского «Иртыша» в домашнем матче 25-го тура казахстанской
Игра проходила сегодня, 31 августа, и завершилась со счетом 0:3.
Все три гола «Иртыша» провели полузащитники. На пятой минуте серб Марко Станоевич поразил ворота дальним ударом, на 92-й француз Жереми Манзоро удвоил счет, а на 95-й отличился венгр Патрик Хиди.
С 17-й минуты «Атырау» играл в меньшинстве
Эта победа помогла «Иртышу» прервать серию из шести матчей без побед, а «Атырау» проиграл в четвертый раз подряд. С 22 очками павлодарцы идут девятыми, а «Атырау» с 18 баллами занимает предпоследнюю, 11-ю, строчку.
В других матчах 25-го тура КПЛ «Жетысу» проиграл «Ордабасы» — 0:1, «Кайрат» в разгромил «Шахтер» — 4:0, «Тобол» забил пять голов «Таразу» — 5:0, а «Актобе», благодаря