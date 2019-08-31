«Бавария» разгромила «Майнц» в матче чемпионата Германии
МОСКВА, 31 авг — РИА Новости. Мюнхенская «Бавария» одержала крупную победу над «Майнцем» в матче третьего тура чемпионата Германии по футболу.
МОСКВА, 31 авг — РИА Новости. Мюнхенская «Бавария» одержала крупную победу над «Майнцем» в матче третьего тура чемпионата Германии по футболу.
Встреча, состоявшаяся в Мюнхене, завершилась со счетом 6:1 в пользу хозяев, в составе которых голы забили Бенжамен Павар (36-я минута), Давид Алаба (45), Иван Перишич (54), Кингсли Коман (64), Роберт Левандовский (78) и Альфонсо Дэвис (80), у проигравших отличился
Соперник московского «Локомотива» в групповом этапе Лиги чемпионов леверкузенский «Байер» на своем поле сыграл вничью с «Хоффенхаймом» — 0:0.
Результаты других матчей дня:
«Вольфсбург» — «Падерборн» — 1:1,
«Фрайбург» — «Кельн» — 1:2,
«Шальке» — «Герта» — 3:0.
|Нико Ковач
|Сандро Шварц
|Бенжамен Павар(Иван Перишич)
|36′
|Жан-Пол Боэтиус(Ронаэль Пьер-Габриэль)
|6′
|Давид Алаба
|45′
|Иван Перишич(Бенжамен Павар)
|54′
|Кингсли Коман(Джошуа Киммих)
|64′
|Роберт Левандовски(Томас Мюллер)
|78′
|Альфонсо Дэйвис(Томас Мюллер)
|80′
|1
|Мануэль Нойер
|1
|Флориан Мюллер
|4
|Никлас Зюле
|2
|Ронаэль Пьер-Габриэль
|5
|Бенжамен Павар
|3
|Аарон Кариколь
|21
|Люка Эрнандез
73′
|19
|Мусса Ниакате
33′
|27
|Давид Алаба
|42
|Александр Хак
45′
|32
|Джошуа Киммих
20′
|20
|Эдмилсон Фернандес
|29
|Кингсли Коман
|34
|Боте Баку
|9
|Роберт Левандовски
|5
|Жан-Пол Боэтиус
|6
|Тиагу Алькантара
75′79′
|6
|Данни Латца
45′
|11
|Микаэль Кюизанс
|14
|Пьер Кунде
77′
|10
|Филиппе Коутинью
67′
|21
|Карим Онисиво
83′
|19
|Альфонсо Дэйвис
|4
|Джерри Сен Жюст
|14
|Иван Перишич
67′
|29
|Йонатан Буркардт
56′
|25
|Томас Мюллер
|28
|Адам Солои
|3
|Желтые карточки
|3
|0
|Красные карточки
|0
|0
|Голевые моменты
|0
|18
|Удары (всего)
|7
|10
|Удары в створ
|4
|0
|Штанги, перекладины
|0
|10
|Угловые
|1
|16
|Фолы
|13
|1
|Офсайды
|0
|Главный судья
|Маркус Шмидт(Германия)