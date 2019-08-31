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19:20 (мск), источник: Спорт РИА Новости

«Бавария» разгромила «Майнц» в матче чемпионата Германии

МОСКВА, 31 авг — РИА Новости. Мюнхенская «Бавария» одержала крупную победу над «Майнцем» в матче третьего тура чемпионата Германии по футболу.

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Источник: Reuters

Встреча, состоявшаяся в Мюнхене, завершилась со счетом 6:1 в пользу хозяев, в составе которых голы забили Бенжамен Павар (36-я минута), Давид Алаба (45), Иван Перишич (54), Кингсли Коман (64), Роберт Левандовский (78) и Альфонсо Дэвис (80), у проигравших отличился Жан-Поль Бутьюс (6).

Соперник московского «Локомотива» в групповом этапе Лиги чемпионов леверкузенский «Байер» на своем поле сыграл вничью с «Хоффенхаймом» — 0:0.

Результаты других матчей дня:

«Вольфсбург» — «Падерборн» — 1:1,

«Фрайбург» — «Кельн» — 1:2,

«Шальке» — «Герта» — 3:0.

Бавария
6:1
Первый тайм: 2:1
Майнц
Футбол, Германия, Тур 331.08.2019, 16:30 (МСК UTC+3)Allianz Arena
Главные тренеры
Нико КовачСандро Шварц
Голы
Бенжамен Павар(Иван Перишич)36′
Жан-Пол Боэтиус(Ронаэль Пьер-Габриэль)6′
Давид Алаба45′
Иван Перишич(Бенжамен Павар)54′
Кингсли Коман(Джошуа Киммих)64′
Роберт Левандовски(Томас Мюллер)78′
Альфонсо Дэйвис(Томас Мюллер)80′
Составы команд
1Мануэль Нойер
1Флориан Мюллер
4Никлас Зюле
2Ронаэль Пьер-Габриэль
5Бенжамен Павар
3Аарон Кариколь
21Люка Эрнандез
73′
19Мусса Ниакате
33′
27Давид Алаба
42Александр Хак
45′
32Джошуа Киммих
20′
20Эдмилсон Фернандес
29Кингсли Коман
34Боте Баку
9Роберт Левандовски
5Жан-Пол Боэтиус
6Тиагу Алькантара
75′79′
6Данни Латца
45′
11Микаэль Кюизанс
14Пьер Кунде
77′
10Филиппе Коутинью
67′
21Карим Онисиво
83′
19Альфонсо Дэйвис
4Джерри Сен Жюст
14Иван Перишич
67′
29Йонатан Буркардт
56′
25Томас Мюллер
28Адам Солои
Статистика
3Желтые карточки3
0Красные карточки0
0Голевые моменты0
18Удары (всего)7
10Удары в створ4
0Штанги, перекладины0
10Угловые1
16Фолы13
1Офсайды0
Судейская бригада
Главный судьяМаркус Шмидт(Германия)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти
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