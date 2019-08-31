«Бавария» разгромила «Майнц» в матче чемпионата Германии

Встреча, состоявшаяся в Мюнхене, завершилась со счетом 6:1 в пользу хозяев, в составе которых голы забили Бенжамен Павар (36-я минута), Давид Алаба (45), Иван Перишич (54), Кингсли Коман (64), Роберт Левандовский (78) и Альфонсо Дэвис (80), у проигравших отличился Жан-Поль Бутьюс (6).