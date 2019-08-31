Имевший преимущество в два мяча «Челси» упустил победу в матче с новичком АПЛ
«Челси» на своем поле сыграл вничью с «Шеффилд Юнайтед» в матче четвертого тура Английской
«Челси» на своем поле сыграл вничью с «Шеффилд Юнайтед» в матче четвертого тура Английской
Встреча состоялась в Лондоне на стадионе «Стэмфорд Бридж» и завершилась со счетом 2:2. У победителей в первом тайме дубль оформил Тэмми Абрахам. В составе гостей во второй половине игры отличился Каллум Робинсон, еще один мяч в свои ворота отправил защитник синих Курт Зума.
После четырех туров в активе «Челси» пять очков. Команда располагается на девятом месте в турнирной таблице. Новичок АПЛ «Шеффилд», имеет столько же баллов, но по дополнительным показателям опережает столичный клуб и находится на восьмой строчке.
|Фрэнк Лэмпард
|Крис Уайлдер
|Тэмми Абрахам
|19′
|Каллум Робинсон(Энда Стивенс)
|46′
|Тэмми Абрахам
|43′
|Курт Зума
|89′
|1
|Кепа Аррисабалага
|1
|Дин Хендерсон
|15
|Курт Зума
|2
|Джордж Болдок
|28
|Сесар Аспиликуэта
|3
|Энда Стивенс
|29
|Фикайо Томори
|5
|Джек О`Коннелл
|33
|Эмерсон
|12
|Джон Иган
|5
|Жорже Луиз Фреллу Жоржинью
|7
|Джон Ландстрем
|19
|Мэйсон Маунт
|16
|Оливер Норвуд
|22
|Кристиан Пулишич
|11
|Каллум Робинсон
|8
|Росс Баркли
60′
|6
|Крис Бэшем
84′
|10
|Виллиан
|23
|Бен Осборн
|17
|Матео Ковачич
84′
|8
|Люк Фримен
79′
|47
|Билли Гилмор
|22
|Лис Муссе
|9
|Тэмми Абрахам
84′
|9
|Оливер Макберни
45+1′63′
|23
|Миши Батшуайи
|17
|Дэвид Макголдрик
|0
|Желтые карточки
|1
|0
|Красные карточки
|0
|0
|Голевые моменты
|0
|13
|Удары (всего)
|8
|5
|Удары в створ
|2
|0
|Штанги, перекладины
|0
|3
|Угловые
|4
|6
|Фолы
|11
|2
|Офсайды
|0
|Главный судья
|Стюарт Аттуэлл(Англия)