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19:45 (мск), источник: Lenta.Ru

Имевший преимущество в два мяча «Челси» упустил победу в матче с новичком АПЛ

«Челси» на своем поле сыграл вничью с «Шеффилд Юнайтед» в матче четвертого тура Английской премьер-лиги (АПЛ). Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

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Источник: Reuters

Встреча состоялась в Лондоне на стадионе «Стэмфорд Бридж» и завершилась со счетом 2:2. У победителей в первом тайме дубль оформил Тэмми Абрахам. В составе гостей во второй половине игры отличился Каллум Робинсон, еще один мяч в свои ворота отправил защитник синих Курт Зума.

После четырех туров в активе «Челси» пять очков. Команда располагается на девятом месте в турнирной таблице. Новичок АПЛ «Шеффилд», имеет столько же баллов, но по дополнительным показателям опережает столичный клуб и находится на восьмой строчке.

Челси
2:2
Первый тайм: 2:0
Шеффилд Юнайтед
Футбол, Англия, Тур 431.08.2019, 17:00 (МСК UTC+3)Stamford Bridge
Главные тренеры
Фрэнк ЛэмпардКрис Уайлдер
Голы
Тэмми Абрахам19′
Каллум Робинсон(Энда Стивенс)46′
Тэмми Абрахам43′
Курт Зума89′
Составы команд
1Кепа Аррисабалага
1Дин Хендерсон
15Курт Зума
2Джордж Болдок
28Сесар Аспиликуэта
3Энда Стивенс
29Фикайо Томори
5Джек О`Коннелл
33Эмерсон
12Джон Иган
5Жорже Луиз Фреллу Жоржинью
7Джон Ландстрем
19Мэйсон Маунт
16Оливер Норвуд
22Кристиан Пулишич
11Каллум Робинсон
8Росс Баркли
60′
6Крис Бэшем
84′
10Виллиан
23Бен Осборн
17Матео Ковачич
84′
8Люк Фримен
79′
47Билли Гилмор
22Лис Муссе
9Тэмми Абрахам
84′
9Оливер Макберни
45+1′63′
23Миши Батшуайи
17Дэвид Макголдрик
Статистика
0Желтые карточки1
0Красные карточки0
0Голевые моменты0
13Удары (всего)8
5Удары в створ2
0Штанги, перекладины0
3Угловые4
6Фолы11
2Офсайды0
Судейская бригада
Главный судьяСтюарт Аттуэлл(Англия)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти
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