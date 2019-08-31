Имевший преимущество в два мяча «Челси» упустил победу в матче с новичком АПЛ

Встреча состоялась в Лондоне на стадионе «Стэмфорд Бридж» и завершилась со счетом 2:2. У победителей в первом тайме дубль оформил Тэмми Абрахам. В составе гостей во второй половине игры отличился Каллум Робинсон, еще один мяч в свои ворота отправил защитник синих Курт Зума.