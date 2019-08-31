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19:49 (мск), источник: Lenta.Ru

Разгромная победа вывела «Манчестер Сити» в лидеры АПЛ

«Манчестер Сити» на своем поле обыграл «Брайтон» в матче четвертого тура Английской премьер-лиги (АПЛ). Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

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Источник: Reuters

Встреча завершилась со счетом 4:0. В составе победителей по одному мячу на свой счет записали Кевин де Брейне и Бернарду Силва, дублем отметился Серхио Агуэро.

После четырех туров в активе «Манчестер Сити» десять очков. Команда — промежуточный лидер чемпионата. «Брайтон» набрал четыре балла и располагается на 16-й строчке.

Манчестер Сити
4:0
Первый тайм: 2:0
Брайтон & Хоув
Футбол, Англия, Тур 431.08.2019, 17:00 (МСК UTC+3)Etihad Stadium
Главные тренеры
Хосеп ГвардьолаГрэм Поттер
Голы
Кевин Де Брейне(Давид Сильва)2′
Серхио Агуэро(Кевин Де Брейне)42′
Серхио Агуэро(Давид Сильва)55′
Бернарду Силва(Серхио Агуэро)79′
Составы команд
31Эдерсон
1Мэтью Райан
2Кайл Уокер
5Льюис Данк
83′
11Александр Зинченко
15Адам Уэбстер
30Николас Отаменди
22Мартин Монтойя
16Родриго Эрнандес
33Дэн Берн
7Рахим Стерлинг
6Дэйл Стивенс
10Серхио Агуэро
20Солли Марч
26Рияд Махрез
24Дэйви Преппер
14Эмерик Ляпорт
36′37′
30Фернандес Бернарду
67′
25Фернандинью
17Гленн Маррей
17Кевин Де Брейне
69′
7Нил Мопей
66′
8Илкай Гюндоган
26Аарон Конноли
21Давид Сильва
78′
11Леандро Троссар
74′
20Бернарду Силва
13Паскаль Гросс
Статистика
1Желтые карточки1
0Красные карточки0
0Голевые моменты0
15Удары (всего)6
6Удары в створ2
0Штанги, перекладины0
8Угловые1
10Фолы6
1Офсайды3
Судейская бригада
Главный судьяДжон Мосс(Англия)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти
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