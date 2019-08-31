Разгромная победа вывела «Манчестер Сити» в лидеры АПЛ
«Манчестер Сити» на своем поле обыграл «Брайтон» в матче четвертого тура Английской
«Манчестер Сити» на своем поле обыграл «Брайтон» в матче четвертого тура Английской
Встреча завершилась со счетом 4:0. В составе победителей по одному мячу на свой счет записали Кевин де Брейне и Бернарду Силва, дублем отметился Серхио Агуэро.
После четырех туров в активе «Манчестер Сити» десять очков. Команда — промежуточный лидер чемпионата. «Брайтон» набрал четыре балла и располагается на 16-й строчке.
|Хосеп Гвардьола
|Грэм Поттер
|Кевин Де Брейне(Давид Сильва)
|2′
|Серхио Агуэро(Кевин Де Брейне)
|42′
|Серхио Агуэро(Давид Сильва)
|55′
|Бернарду Силва(Серхио Агуэро)
|79′
|31
|Эдерсон
|1
|Мэтью Райан
|2
|Кайл Уокер
|5
|Льюис Данк
83′
|11
|Александр Зинченко
|15
|Адам Уэбстер
|30
|Николас Отаменди
|22
|Мартин Монтойя
|16
|Родриго Эрнандес
|33
|Дэн Берн
|7
|Рахим Стерлинг
|6
|Дэйл Стивенс
|10
|Серхио Агуэро
|20
|Солли Марч
|26
|Рияд Махрез
|24
|Дэйви Преппер
|14
|Эмерик Ляпорт
36′37′
|30
|Фернандес Бернарду
67′
|25
|Фернандинью
|17
|Гленн Маррей
|17
|Кевин Де Брейне
69′
|7
|Нил Мопей
66′
|8
|Илкай Гюндоган
|26
|Аарон Конноли
|21
|Давид Сильва
78′
|11
|Леандро Троссар
74′
|20
|Бернарду Силва
|13
|Паскаль Гросс
|1
|Желтые карточки
|1
|0
|Красные карточки
|0
|0
|Голевые моменты
|0
|15
|Удары (всего)
|6
|6
|Удары в створ
|2
|0
|Штанги, перекладины
|0
|8
|Угловые
|1
|10
|Фолы
|6
|1
|Офсайды
|3
|Главный судья
|Джон Мосс(Англия)