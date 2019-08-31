Дубль Джейми Варди помог «Лестеру» выиграть второй матч подряд в АПЛ

Встреча завершилась со счетом 3:1. В составе победителей дубль на счету форварда Джейми Варди. Еще один мяч забил полузащитник Юри Тилеманс. У гостей результативный удар удался Каллуму Уилсону.

«Лестер» после четырех туров имеет в активе восемь очков и располагается на третьем месте в турнирной таблице. Борнмут набрал четыре очка, команда находится на 15-й строчке.