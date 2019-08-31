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20:41 (мск), источник: Lenta.Ru

Дубль Джейми Варди помог «Лестеру» выиграть второй матч подряд в АПЛ

«Лестер» на своем поле обыграл «Борнмут» в матче четвертого тура Английской премьер-лиги (АПЛ). Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

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Источник: AP 2019

Встреча завершилась со счетом 3:1. В составе победителей дубль на счету форварда Джейми Варди. Еще один мяч забил полузащитник Юри Тилеманс. У гостей результативный удар удался Каллуму Уилсону.

«Лестер» после четырех туров имеет в активе восемь очков и располагается на третьем месте в турнирной таблице. Борнмут набрал четыре очка, команда находится на 15-й строчке.

Лестер
3:1
Первый тайм: 2:1
Борнмут
Футбол, Англия, Тур 431.08.2019, 17:00 (МСК UTC+3)King Power Stadium
Главные тренеры
Брендан РоджерсЭдди Хоуи
Голы
Джейми Варди(Бен Чилвелл)12′
Каллум Уилсон(Райан Фрэйзер)15′
Юри Тилеманс(Джейми Варди)41′
Джейми Варди(Юри Тилеманс)73′
Составы команд
1Каспер Шмайхель
12Аарон Рамсдейл
3Бен Чилвелл
3Стив Кук
4Чаглар Сеюнджю
5Натан Аке
6Джонатан Эванс
33Крис Мефам
21Рикарду Перейра
8Джефферсон Лерма
32′
8Юри Тилеманс
29Филип Биллинг
21′
25Уилфред Ндиди
13Каллум Уилсон
69′
9Джейми Варди
24Райан Фрэйзер
10Джеймс Мэддисон
86′
15Адам Смит
64′
28Кристиан Фукс
9Доминик Соланке
11Марк Олбрайтон
40′64′
7Джошуа Кинг
79′
7Демарэй Грэй
6Эндрю Сермен
15Харви Барнс
71′
22Харри Уилсон
64′
20Хамза Чудхури
10Джордон Айб
Статистика
1Желтые карточки3
0Красные карточки0
0Голевые моменты0
13Удары (всего)8
5Удары в створ2
0Штанги, перекладины0
4Угловые5
9Фолы11
2Офсайды1
Судейская бригада
Главный судьяПитер Бэнкес(Англия)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
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  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти
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