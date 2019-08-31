Дубль Джейми Варди помог «Лестеру» выиграть второй матч подряд в АПЛ
«Лестер» на своем поле обыграл «Борнмут» в матче четвертого тура Английской
«Лестер» на своем поле обыграл «Борнмут» в матче четвертого тура Английской
Встреча завершилась со счетом 3:1. В составе победителей дубль на счету форварда Джейми Варди. Еще один мяч забил полузащитник Юри Тилеманс. У гостей результативный удар удался Каллуму Уилсону.
«Лестер» после четырех туров имеет в активе восемь очков и располагается на третьем месте в турнирной таблице. Борнмут набрал четыре очка, команда находится на 15-й строчке.
|Брендан Роджерс
|Эдди Хоуи
|Джейми Варди(Бен Чилвелл)
|12′
|Каллум Уилсон(Райан Фрэйзер)
|15′
|Юри Тилеманс(Джейми Варди)
|41′
|Джейми Варди(Юри Тилеманс)
|73′
|1
|Каспер Шмайхель
|12
|Аарон Рамсдейл
|3
|Бен Чилвелл
|3
|Стив Кук
|4
|Чаглар Сеюнджю
|5
|Натан Аке
|6
|Джонатан Эванс
|33
|Крис Мефам
|21
|Рикарду Перейра
|8
|Джефферсон Лерма
32′
|8
|Юри Тилеманс
|29
|Филип Биллинг
21′
|25
|Уилфред Ндиди
|13
|Каллум Уилсон
69′
|9
|Джейми Варди
|24
|Райан Фрэйзер
|10
|Джеймс Мэддисон
86′
|15
|Адам Смит
64′
|28
|Кристиан Фукс
|9
|Доминик Соланке
|11
|Марк Олбрайтон
40′64′
|7
|Джошуа Кинг
79′
|7
|Демарэй Грэй
|6
|Эндрю Сермен
|15
|Харви Барнс
71′
|22
|Харри Уилсон
64′
|20
|Хамза Чудхури
|10
|Джордон Айб
|1
|Желтые карточки
|3
|0
|Красные карточки
|0
|0
|Голевые моменты
|0
|13
|Удары (всего)
|8
|5
|Удары в створ
|2
|0
|Штанги, перекладины
|0
|4
|Угловые
|5
|9
|Фолы
|11
|2
|Офсайды
|1
|Главный судья
|Питер Бэнкес(Англия)