«Млада Болеслав» потеряла очки без Комличенко. Кажется, форвард уже собрался в ЦСКА

Как и сообщал ранее «СЭ», в заявку «Млады» на игру не был включен лидер атак и лучший бомбардир прошлого сезона Николай Комличенко. Пять дней назад в игре с «Ческе-Будеевице» игрок сборной России оформил покер и превратил 0:2 в 4:2 в пользу его команды.