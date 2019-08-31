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21:59 (мск), источник: Спорт-Экспресс

«Ювентус» — «Наполи». Составы команд

Стали известны составы «Ювентуса» и «Наполи» на матч 2-го тура чемпионата России.

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Туринцы — соперники «Локомотива» по групповому турниру Лиги чемпионов.

«Ювентус»: Щенсны, Де Шильо, Бонуччи, Де Лигт, Алекс Сандру, Хедира, Пьянич, Матюиди, Дуглас Коста, Игуиан, Роналду.

Запасные — Пинсольо, Буффон, Ругани, Демирал, Данилу, Эмре Джан, Рабьо, Бентакур, Куардадо, Бернардески, Дибала, Манджукич.

«Наполи»: Мерет, Ди Лоренсо, Манолас, Кулибали, Гулям, Аллан, Зелиньски, Кальехон, Фабиан, Инсинье, Мертенс.

Запасные — Оспина, Карнезис, Хюсай, Луперто, Максимович, Малькюи, Марио Руй,
Элмас, Гаэтано, Верди, Лосано, Юнес.

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