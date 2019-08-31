Дортмундская «Боруссия» проиграла дебютанту чемпионата Германии по футболу «Униону»

В составе «Униона» голы забили Мариус Бюльтер (22-я и 50-я минуты) и Себастьян Андерссон (75). У «Боруссии» отличился Пако Алькасер (25). «Унион» впервые в своей истории принимает участие в высшем дивизионе чемпионата Германии и одержал первую победу.

«Боруссия» занимает пятое место в турнирной таблице чемпионата Германии, набрав шесть очков после трех туров. «Унион» идет десятым, имея в активе четыре очка. Лидирует в таблице соперник петербургского «Зенита» по групповому этапу Лиги чемпионов «Лейпциг» (девять очков).