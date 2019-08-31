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22:13 (мск), источник: ТАСС

Дортмундская «Боруссия» проиграла дебютанту чемпионата Германии по футболу «Униону»

ТАСС, 31 августа. Дортмундская «Боруссия» со счетом 1:3 проиграла берлинскому «Униону» в матче третьего тура чемпионата Германии по футболу. Встреча прошла в Берлине.

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В составе «Униона» голы забили Мариус Бюльтер (22-я и 50-я минуты) и Себастьян Андерссон (75). У «Боруссии» отличился Пако Алькасер (25). «Унион» впервые в своей истории принимает участие в высшем дивизионе чемпионата Германии и одержал первую победу.

«Боруссия» занимает пятое место в турнирной таблице чемпионата Германии, набрав шесть очков после трех туров. «Унион» идет десятым, имея в активе четыре очка. Лидирует в таблице соперник петербургского «Зенита» по групповому этапу Лиги чемпионов «Лейпциг» (девять очков).

В следующем матче «Боруссия» сыграет на домашнем поле против леверкузенского «Байера» — соперника московского «Локомотива» по групповому этапу Лиги чемпионов. «Унион» дома встретится с «Вердером». Обе встречи пройдут 14 сентября.

Унион Б
3:1
Первый тайм: 1:1
Боруссия Д
Футбол, Германия, Тур 331.08.2019, 19:30 (МСК UTC+3)Stadion An der Alten Forsterei
Главные тренеры
Урс ФишерЛюсьен Фавр
Голы
Мариус Бюльтер(Кристофер Триммель)22′
Пако Алькасер(Джейдон Санчо)25′
Мариус Бюльтер50′
Себастьян Андерссон(Шеральдо Беккер)75′
Составы команд
1Рафал Гикевич
1Роман Бюрки
3Невен Суботич
5Ашраф Хакими
5Марвин Фридрих
15Матс Хуммельс
25Кристофер Ленц
16Мануэль Аканджи
28Кристофер Триммель
26Лукаш Пищек
30Роберт Андрих
7Джейдон Санчо
10Себастьян Андерссон
11Марко Ройс
27Шеральдо Беккер
9Пако Алькасер
24Мануэль Шмидебах
63′
6Томас Дилэйни
45′
34Кристиан Гентнер
8Махмуд Дахуд
11Энтони Уджа
81′
19Юлиан Брандт
86′
23Феликс Кроос
34Якоб Брун Ларсен
15Мариус Бюльтер
76′
33Юлиан Вайгль
76′
8Джошуа Мес
13Рафаэл Геррейру
Статистика
0Желтые карточки0
0Красные карточки0
0Голевые моменты0
15Удары (всего)13
7Удары в створ2
0Штанги, перекладины0
7Угловые4
13Фолы2
2Офсайды2
Судейская бригада
Главный судьяФеликс Брих(Германия)
Обозначения
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  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
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