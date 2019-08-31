«Ливерпуль» разгромил «Бернли» в матче 4-го тура чемпионата Англии

Встреча, прошедшая в субботу в Бернли, завершилась со счетом 3:0 в пользу гостей, в составе которых голами отметились Садио Мане (37-я минута) и Роберто Фирмино (80), еще один мяч в воротах «Бернли» побывал в результате автогола Криса Вуда (33).

«Красные» одержали 13 побед подряд в матчах премьер-лиги, установив новый рекорд клуба по этому показателю.