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22:23 (мск), источник: Спорт РИА Новости

«Ливерпуль» разгромил «Бернли» в матче 4-го тура чемпионата Англии

МОСКВА, 31 авг — РИА Новости. «Ливерпуль» одержал гостевую победу над «Бернли» в матче четвертого тура чемпионата Англии по футболу.

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Встреча, прошедшая в субботу в Бернли, завершилась со счетом 3:0 в пользу гостей, в составе которых голами отметились Садио Мане (37-я минута) и Роберто Фирмино (80), еще один мяч в воротах «Бернли» побывал в результате автогола Криса Вуда (33).

«Красные» одержали 13 побед подряд в матчах премьер-лиги, установив новый рекорд клуба по этому показателю.

В следующем туре «Ливерпуль», одержавший четыре победы в четырех матчах чемпионата Англии текущего сезона, 14 сентября примет «Ньюкасл», а «Бернли» в этот же день сыграет на выезде с «Брайтон энд Хоув Альбион».

Бернли
0:3
Первый тайм: 0:2
Ливерпуль
Футбол, Англия, Тур 431.08.2019, 19:30 (МСК UTC+3)Turf Moor
Главные тренеры
Шон ДайчЮрген Клопп
Голы
Крис Вуд33′
Садио Мане(Роберту Фирмину)37′
Роберту Фирмину(Мохамед Салах)80′
Составы команд
1Ник Поуп
13Сан Мигель дель Кастильо Адриан
2Мэттью Лоутон
4Виргил ван Дейк
5Джеймс Тарковски
26Эндрю Робертсон
6Бен Ми
32Жоэль Матип
23Эрик Питерс
66Трент Александр-Арнолд
4Джек Корк
3Фабинью
18Эшли Уэствуд
5Джорджиньо Вайналдум
9Крис Вуд
11Мохамед Салах
11Дуайт Макнейл
14Джордан Хендерсон
71′
25Аарон Леннон
15Алекс Окслейд-Чемберлен
10Эшли Барнс
73′
9Роберту Фирмину
85′
19Джей Родригес
23Джердан Шачири
10Садио Мане
85′
27Дивок Ориги
Статистика
0Желтые карточки0
0Красные карточки0
0Голевые моменты0
7Удары (всего)15
2Удары в створ7
0Штанги, перекладины0
6Угловые4
10Фолы16
5Офсайды1
Судейская бригада
Главный судьяКрис Кавана(Англия)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти
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