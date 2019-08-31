«Ливерпуль» разгромил «Бернли» в матче 4-го тура чемпионата Англии
МОСКВА, 31 авг — РИА Новости. «Ливерпуль» одержал гостевую победу над «Бернли» в матче четвертого тура чемпионата Англии по футболу.
МОСКВА, 31 авг — РИА Новости. «Ливерпуль» одержал гостевую победу над «Бернли» в матче четвертого тура чемпионата Англии по футболу.
Встреча, прошедшая в субботу в Бернли, завершилась со счетом 3:0 в пользу гостей, в составе которых голами отметились Садио Мане (37-я минута) и Роберто Фирмино (80), еще один мяч в воротах «Бернли» побывал в результате автогола Криса Вуда (33).
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В следующем туре «Ливерпуль», одержавший четыре победы в четырех матчах чемпионата Англии текущего сезона, 14 сентября примет «Ньюкасл», а «Бернли» в этот же день сыграет на выезде с «Брайтон энд Хоув Альбион».
|Шон Дайч
|Юрген Клопп
|Крис Вуд
|33′
|Садио Мане(Роберту Фирмину)
|37′
|Роберту Фирмину(Мохамед Салах)
|80′
|1
|Ник Поуп
|13
|Сан Мигель дель Кастильо Адриан
|2
|Мэттью Лоутон
|4
|Виргил ван Дейк
|5
|Джеймс Тарковски
|26
|Эндрю Робертсон
|6
|Бен Ми
|32
|Жоэль Матип
|23
|Эрик Питерс
|66
|Трент Александр-Арнолд
|4
|Джек Корк
|3
|Фабинью
|18
|Эшли Уэствуд
|5
|Джорджиньо Вайналдум
|9
|Крис Вуд
|11
|Мохамед Салах
|11
|Дуайт Макнейл
|14
|Джордан Хендерсон
71′
|25
|Аарон Леннон
|15
|Алекс Окслейд-Чемберлен
|10
|Эшли Барнс
73′
|9
|Роберту Фирмину
85′
|19
|Джей Родригес
|23
|Джердан Шачири
|10
|Садио Мане
85′
|27
|Дивок Ориги
|0
|Желтые карточки
|0
|0
|Красные карточки
|0
|0
|Голевые моменты
|0
|7
|Удары (всего)
|15
|2
|Удары в створ
|7
|0
|Штанги, перекладины
|0
|6
|Угловые
|4
|10
|Фолы
|16
|5
|Офсайды
|1
|Главный судья
|Крис Кавана(Англия)