Футболисты «Милана» обыграли «Брешиа» в матче чемпионата Италии
МОСКВА, 31 авг — РИА Новости. «Милан» одержал победу над «Брешиа» в матче второго тура чемпионата Италии по футболу.
МОСКВА, 31 авг — РИА Новости. «Милан» одержал победу над «Брешиа» в матче второго тура чемпионата Италии по футболу.
Встреча, состоявшаяся в субботу в Милане, завершилась со счетом 1:0 в пользу хозяев поля. Единственный гол на 12-й минуте забил Хакан Чалханоглу.
|Марко Джампаоло
|Эудженио Корини
|Хакан Чалханоглу(Хесус Хоакин Сусо)
|12′
|99
|Джанлуиджи Доннарумма
|1
|Ессе Йоронен
|2
|Давиде Калабрия
55′
|2
|Стефано Сабелли
|13
|Алессио Романьоли
|14
|Джон Чансельор
|22
|Матео Пабло Музаккьо
|15
|Андреа Чистана
30′
|68
|Рикардо Родригес
|4
|Сандро Тонали
90+3′
|4
|Исмаэль Беннасер
|25
|Димитри Бизоли
39′
|79
|Франк Кессье
|27
|Даниэле Дессена
24′
|8
|Хесус Хоакин Сусо
|9
|Альфредо Доннарумма
|7
|Самуэль Кастильехо
80′
|26
|Бруно Мартелла
14′
|11
|Фабио Борини
|3
|Алеш Матею
|10
|Хакан Чалханоглу
65′65′
|7
|Николас Шпалек
76′
|39
|Лукас Пакета
|32
|Лука Тремолада
|27
|Андре Силва
34′61′
|11
|Эрнесто Торрегросса
45′
|9
|Кшиштоф Пентек
|18
|Флориан Ай
|3
|Желтые карточки
|4
|0
|Красные карточки
|0
|0
|Голевые моменты
|0
|16
|Удары (всего)
|6
|4
|Удары в створ
|1
|0
|Штанги, перекладины
|0
|5
|Угловые
|3
|14
|Фолы
|18
|0
|Офсайды
|6
|Главный судья
|Розарио Абиссо(Италия)