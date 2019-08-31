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22:25 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Футболисты «Милана» обыграли «Брешиа» в матче чемпионата Италии

МОСКВА, 31 авг — РИА Новости. «Милан» одержал победу над «Брешиа» в матче второго тура чемпионата Италии по футболу.

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Встреча, состоявшаяся в субботу в Милане, завершилась со счетом 1:0 в пользу хозяев поля. Единственный гол на 12-й минуте забил Хакан Чалханоглу.

Милан
1:0
Первый тайм: 1:0
Брешиа
Футбол, Италия, Тур 231.08.2019, 19:00 (МСК UTC+3)Giuseppe Meazza
Главные тренеры
Марко ДжампаолоЭудженио Корини
Голы
Хакан Чалханоглу(Хесус Хоакин Сусо)12′
Составы команд
99Джанлуиджи Доннарумма
1Ессе Йоронен
2Давиде Калабрия
55′
2Стефано Сабелли
13Алессио Романьоли
14Джон Чансельор
22Матео Пабло Музаккьо
15Андреа Чистана
30′
68Рикардо Родригес
4Сандро Тонали
90+3′
4Исмаэль Беннасер
25Димитри Бизоли
39′
79Франк Кессье
27Даниэле Дессена
24′
8Хесус Хоакин Сусо
9Альфредо Доннарумма
7Самуэль Кастильехо
80′
26Бруно Мартелла
14′
11Фабио Борини
3Алеш Матею
10Хакан Чалханоглу
65′65′
7Николас Шпалек
76′
39Лукас Пакета
32Лука Тремолада
27Андре Силва
34′61′
11Эрнесто Торрегросса
45′
9Кшиштоф Пентек
18Флориан Ай
Статистика
3Желтые карточки4
0Красные карточки0
0Голевые моменты0
16Удары (всего)6
4Удары в створ1
0Штанги, перекладины0
5Угловые3
14Фолы18
0Офсайды6
Судейская бригада
Главный судьяРозарио Абиссо(Италия)
Обозначения
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  • Вошел в игру
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  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
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  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
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  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти
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