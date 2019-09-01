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12:01 (мск), источник: Матч ТВ

Селюк объяснил, почему не состоялся трансфер Аршавина в «Барселону»

Футбольный функционер Дмитрий Селюк назвал причину, по которой не состоялся трансфер Андрея Аршавина из «Зенита» в «Барселону».

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— Я договорился о переходе Аршавина в «Барселону». Общался с Андреем тогда и передал трубку Лапорте [ президент «Барселоны» ]. Тот ему все предложил.

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Почему не состоялся трансфер? «Барса» оплатила 15 миллионов евро, но цена не стала принципиальной. Для «Зенита» не было важно — 15 ли это миллионов от каталонцев или 18 от «Арсенала». Это небольшая разница.

Я вот помню, что у него на тренировках всегда была шапочка «Барселоны». Он всегда мечтал играть за эту команду. Я договорился, что его купят за 15 миллионов. Лапорте тогда даже общался с Медведевым. Однако в конечном итоге трансфер не сложился, — рассказал Селюк в интервью Нобелю Арустамяну в программе «Инсайдеры».

Напомним, что Андрей Аршавин зимой 2009 года перебрался в лондонский «Арсенал». На тот момент предметный интерес к футболисту испытывала «Барселона».

В лондонском клубе российский полузащитник играл с 2009 по 2013 год.

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