Селюк объяснил, почему не состоялся трансфер Аршавина в «Барселону»

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— Я договорился о переходе Аршавина в «Барселону». Общался с Андреем тогда и передал трубку Лапорте [ президент «Барселоны» ]. Тот ему все предложил.

Почему не состоялся трансфер? «Барса» оплатила 15 миллионов евро, но цена не стала принципиальной. Для «Зенита» не было важно — 15 ли это миллионов от каталонцев или 18 от «Арсенала». Это небольшая разница.

Я вот помню, что у него на тренировках всегда была шапочка «Барселоны». Он всегда мечтал играть за эту команду. Я договорился, что его купят за 15 миллионов. Лапорте тогда даже общался с Медведевым. Однако в конечном итоге трансфер не сложился, — рассказал Селюк в интервью Нобелю Арустамяну в программе «Инсайдеры».

Напомним, что Андрей Аршавин зимой 2009 года перебрался в лондонский «Арсенал». На тот момент предметный интерес к футболисту испытывала «Барселона».