Лучший матч нового сезона. «Наполи» сравнял счет с «Юве» после 0:3, но все равно проиграл
Для Неаполя все испортил лучший защитник Серии А прошлого года.
Для Неаполя все испортил лучший защитник Серии А прошлого года.
В новом сезоне у «Ювентуса» появился еще один потенциальный конкурент за скудетто. С условием, если Конте успеет выстроить тот «Интер», который он видит. Но остается и «Наполи», единственная команда, которая в последние годы осмеливалась щекотать нервы команде, убивающей даже зачатки интриги в Серии А.
Карло Анчелотти не устроил революцию в Неаполе, потому даже новичок Ирвинг Лосано остался на лавке. А вот Сарри, точнее, его ассистенту, который исполняет обязанности главного тренера (помним о пневмонии Маурицио,
С первых же минут «Юве» не позволил «Наполи» даже думать о том, чтобы создавать моменты у ворот Щенсны. Осмелился это сделать Аллан, удар которого в шикарном стиле отбил поляк. И лучше бы хав «Наполи» вообще не наносил этот удар, так как после подачи углового «Наполи» уже спустя 10 секунд увидел мяч в сетке собственных ворот — Дуглас Коста, казалось, передержал мяч, но легко на замахе убрал мяч под себя, сделал передачу в район одиннадцатиметровой, а новичок команды Данило завершил комбинацию. Если вас
Ну, а спустя несколько минут Гонсало Игуаин сделал клоуна из лучшего защитника Серии А прошлого сезона и вонзил второй мяч в сетку ворот Мерета. И зачем этой команде Икарди?
В первом тайме «Юве» владел подавляющим преимуществом, и только то, что Хедира не очень здорово чувствует себя в роли центрфорварда (упустил шикарный момент и позже попал в перекладину), спасло «Наполи» от 0:4 уже в первом тайме. Плюс к этому Сами вынудил Дриса Мертенса показать, как не стоит симулировать.
В начале второго тайма «Юве», казалось, снял вообще все вопросы. Роналду отклеился от Мариу Руя и вколотил третий мяч.
Если вы выключили трансляцию после этого гола, у нас для вас плохие новости. За 20 минут «Наполи» забил три в ответ. Два из них — со стандартов и ошибок Бонуччи с Де Лигтом.
Еще один мяч записал на свой счет вышедший на замену новичок Ирвинг Лосано.
И когда Аньелли, Недвед и болельщики «Ювентуса» готовились читать стебные комментарии в соцсетях, на первый план вышел Калиду Кулибали. Защитник, которого называют самым крутым на своей позиции в Европе, неуклюже срезал мяч в свои ворота после подачи Пьянича.
4:3, сумасшедший матч в Турине, который должен войти в топ игр по итогам сезона. Главное — на забыть, какое шоу устроили обе команды. Это было реально круто.
|Маурицио Сарри
|Карло Анчелотти
|Данилу(Дуглас Коста)
|16′
|Константинос Манолас(Мариу Руй)
|66′
|Гонсало Игуаин
|19′
|Ирвинг Лосано(Петр Зелиньски)
|68′
|Криштиану Роналду(Дуглас Коста)
|62′
|Джованни Ди Лоренцо(Хосе Кальехон)
|81′
|Калиду Кулибали
|90+2′
|1
|Войчех Щенсны
|1
|Алекс Мерет
|12
|Алекс Сандру
80′
|22
|Джованни Ди Лоренцо
44′
|4
|Маттейс де Лигт
|26
|Калиду Кулибали
|19
|Леонардо Бонуччи
|44
|Константинос Манолас
|14
|Блез Матюиди
52′
|7
|Хосе Кальехон
|11
|Дуглас Коста
83′
|20
|Петр Зелиньски
|5
|Миралем Пьянич
|8
|Фабиан Руис
|7
|Криштиану Роналду
|14
|Дрис Мертенс
|2
|Маттиа Де Шильо
15′
|31
|Фаузи Гулям
40′45′
|13
|Данилу
|6
|Мариу Руй
|6
|Сами Хедира
60′
|24
|Лоренцо Инсинье
45′
|23
|Эмре Джан
|–
|Ирвинг Лосано
|21
|Гонсало Игуаин
76′
|5
|Маркес Лоурейру Аллан
74′
|10
|Пауло Дибала
|12
|Эльиф Эльмас
90+1′
|3
|Желтые карточки
|3
|0
|Красные карточки
|0
|0
|Голевые моменты
|0
|12
|Удары (всего)
|15
|7
|Удары в створ
|7
|0
|Штанги, перекладины
|0
|2
|Угловые
|5
|13
|Фолы
|13
|0
|Офсайды
|1
|Главный судья
|Даниэле Орсато(Италия)