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00:40 (мск), источник: Sport24

Лучший матч нового сезона. «Наполи» сравнял счет с «Юве» после 0:3, но все равно проиграл

Для Неаполя все испортил лучший защитник Серии А прошлого года.

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Источник: Reuters

В новом сезоне у «Ювентуса» появился еще один потенциальный конкурент за скудетто. С условием, если Конте успеет выстроить тот «Интер», который он видит. Но остается и «Наполи», единственная команда, которая в последние годы осмеливалась щекотать нервы команде, убивающей даже зачатки интриги в Серии А.

Карло Анчелотти не устроил революцию в Неаполе, потому даже новичок Ирвинг Лосано остался на лавке. А вот Сарри, точнее, его ассистенту, который исполняет обязанности главного тренера (помним о пневмонии Маурицио, из-за которой он пропускает старт сезона), пришлось вносить изменения в состав. Из-за разрыва крестов на 6−7 месяцев выбыл Кьеллини (подарок небес Маттейсу Де Лигту), а в атаку вышли Роналду, Коста и радующийся проблемам с трансфером Икарди Гонсало Игуаин.

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С первых же минут «Юве» не позволил «Наполи» даже думать о том, чтобы создавать моменты у ворот Щенсны. Осмелился это сделать Аллан, удар которого в шикарном стиле отбил поляк. И лучше бы хав «Наполи» вообще не наносил этот удар, так как после подачи углового «Наполи» уже спустя 10 секунд увидел мяч в сетке собственных ворот — Дуглас Коста, казалось, передержал мяч, но легко на замахе убрал мяч под себя, сделал передачу в район одиннадцатиметровой, а новичок команды Данило завершил комбинацию. Если вас когда-нибудь спросят, что такое образцовая контратака, покажите вот это видео.

Ну, а спустя несколько минут Гонсало Игуаин сделал клоуна из лучшего защитника Серии А прошлого сезона и вонзил второй мяч в сетку ворот Мерета. И зачем этой команде Икарди?

В первом тайме «Юве» владел подавляющим преимуществом, и только то, что Хедира не очень здорово чувствует себя в роли центрфорварда (упустил шикарный момент и позже попал в перекладину), спасло «Наполи» от 0:4 уже в первом тайме. Плюс к этому Сами вынудил Дриса Мертенса показать, как не стоит симулировать.

В начале второго тайма «Юве», казалось, снял вообще все вопросы. Роналду отклеился от Мариу Руя и вколотил третий мяч.

Если вы выключили трансляцию после этого гола, у нас для вас плохие новости. За 20 минут «Наполи» забил три в ответ. Два из них — со стандартов и ошибок Бонуччи с Де Лигтом.

Еще один мяч записал на свой счет вышедший на замену новичок Ирвинг Лосано.

И когда Аньелли, Недвед и болельщики «Ювентуса» готовились читать стебные комментарии в соцсетях, на первый план вышел Калиду Кулибали. Защитник, которого называют самым крутым на своей позиции в Европе, неуклюже срезал мяч в свои ворота после подачи Пьянича.

Во время загрузки произошла ошибка.

4:3, сумасшедший матч в Турине, который должен войти в топ игр по итогам сезона. Главное — на забыть, какое шоу устроили обе команды. Это было реально круто.

Ювентус
4:3
Первый тайм: 2:0
Наполи
Футбол, Италия, Тур 231.08.2019, 21:45 (МСК UTC+3)Allianz Stadium
Главные тренеры
Маурицио СарриКарло Анчелотти
Голы
Данилу(Дуглас Коста)16′
Константинос Манолас(Мариу Руй)66′
Гонсало Игуаин19′
Ирвинг Лосано(Петр Зелиньски)68′
Криштиану Роналду(Дуглас Коста)62′
Джованни Ди Лоренцо(Хосе Кальехон)81′
Калиду Кулибали90+2′
Составы команд
1Войчех Щенсны
1Алекс Мерет
12Алекс Сандру
80′
22Джованни Ди Лоренцо
44′
4Маттейс де Лигт
26Калиду Кулибали
19Леонардо Бонуччи
44Константинос Манолас
14Блез Матюиди
52′
7Хосе Кальехон
11Дуглас Коста
83′
20Петр Зелиньски
5Миралем Пьянич
8Фабиан Руис
7Криштиану Роналду
14Дрис Мертенс
2Маттиа Де Шильо
15′
31Фаузи Гулям
40′45′
13Данилу
6Мариу Руй
6Сами Хедира
60′
24Лоренцо Инсинье
45′
23Эмре Джан
Ирвинг Лосано
21Гонсало Игуаин
76′
5Маркес Лоурейру Аллан
74′
10Пауло Дибала
12Эльиф Эльмас
90+1′
Статистика
3Желтые карточки3
0Красные карточки0
0Голевые моменты0
12Удары (всего)15
7Удары в створ7
0Штанги, перекладины0
2Угловые5
13Фолы13
0Офсайды1
Судейская бригада
Главный судьяДаниэле Орсато(Италия)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти
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