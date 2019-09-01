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09:05 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Футболист лондонского «Челси» Бакайоко вернулся в «Монако» на правах аренды

МОСКВА, 1 сен — РИА Новости. «Монако» на своем официальном сайте сообщил о переходе футболиста лондонского «Челси» Тьемуэ Бакайоко на правах аренды.

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Арендное соглашение 25-летнего полузащитника рассчитано до окончания сезона-2019/20 с возможностью выкупа трансфера игрока.

Во время загрузки произошла ошибка.

Бакайоко уже выступал за «Монако» с 2014 по 2017 год, а затем перешел в «Челси» за 40 миллионов евро. В общей сложности француз провел за монегасков 92 матча и забил пять голов.

В минувшем сезоне Бакайоко играл на правах аренды в итальянском «Милане», в составе которого провел 42 встречи во всех турнирах, забил один мяч и отдал одну результативную передачу.

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