Футболист лондонского «Челси» Бакайоко вернулся в «Монако» на правах аренды
МОСКВА, 1 сен — РИА Новости. «Монако» на своем официальном сайте сообщил о переходе футболиста лондонского «Челси» Тьемуэ Бакайоко на правах аренды.
МОСКВА, 1 сен — РИА Новости. «Монако» на своем официальном сайте сообщил о переходе футболиста лондонского «Челси» Тьемуэ Бакайоко на правах аренды.
Арендное соглашение 25-летнего полузащитника рассчитано до окончания сезона-2019/20 с возможностью выкупа трансфера игрока.
Бакайоко уже выступал за «Монако» с 2014 по 2017 год, а затем перешел в «Челси» за 40 миллионов евро. В общей сложности француз провел за монегасков 92 матча и забил пять голов.
В минувшем сезоне Бакайоко играл на правах аренды в итальянском «Милане», в составе которого провел 42 встречи во всех турнирах, забил один мяч и отдал одну результативную передачу.