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12:38 (мск), источник: Спорт-Экспресс

Поль Погба не будет продлевать контракт с МЮ

Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Поль Погба не будет продлевать контракт с нынешним клубом, сообщает The Mirror.

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26-летний француз мечтает выступать за «Реал», при этом текущий сезон он, скорее всего, проведет целиком в «МЮ». «Манкунианцы» планируют выручить за него 180 миллионов евро.

Погба отыграл целиком все 4 матча «МЮ» в этом сезоне. На его счету 2 результативные передачи. К «красным» Погба перешел в 2016 году за 105 миллионов евро.

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