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13:20 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Кулибали извинился за автогол в матче серии А с «Ювентусом»

МОСКВА, 1 сен — РИА Новости. Защитник футбольного клуба «Наполи» Калиду Кулибали принес извинения за автогол в матче 2-го тура чемпионата Италии против туринского «Ювентуса».

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Источник: РИА "Новости"

Встреча, прошедшая в субботу в Турине, завершилась со счетом 4:3 в пользу «Ювентуса». Победу хозяевам принес автогол Кулибали в добавленное ко второму тайму время.

«Я особенно сильно переживаю из-за этого мяча, поскольку он был забит после того, как мы совершили невероятный камбэк (неаполитанская команда уступала со счетом 0:3, но сумела восстановить равновесие). Я прошу прощения, но мы должны признать: мы сильны, мы это показали, и мы докажем это», — написал Кулибали на своей странице в Twitter.

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Ювентус
4:3
Первый тайм: 2:0
Наполи
Футбол, Италия, Тур 231.08.2019, 21:45 (МСК UTC+3)Allianz Stadium
Главные тренеры
Маурицио СарриКарло Анчелотти
Голы
Данилу(Дуглас Коста)16′
Константинос Манолас(Мариу Руй)66′
Гонсало Игуаин19′
Ирвинг Лосано(Петр Зелиньски)68′
Криштиану Роналду(Дуглас Коста)62′
Джованни Ди Лоренцо(Хосе Кальехон)81′
Калиду Кулибали90+2′
Составы команд
1Войчех Щенсны
1Алекс Мерет
12Алекс Сандру
80′
22Джованни Ди Лоренцо
44′
4Маттейс де Лигт
26Калиду Кулибали
19Леонардо Бонуччи
44Константинос Манолас
14Блез Матюиди
52′
7Хосе Кальехон
11Дуглас Коста
83′
20Петр Зелиньски
5Миралем Пьянич
8Фабиан Руис
7Криштиану Роналду
14Дрис Мертенс
2Маттиа Де Шильо
15′
31Фаузи Гулям
40′45′
13Данилу
6Мариу Руй
6Сами Хедира
60′
24Лоренцо Инсинье
45′
23Эмре Джан
11Ирвинг Лосано
21Гонсало Игуаин
76′
5Маркес Лоурейру Аллан
74′
10Пауло Дибала
12Эльиф Эльмас
90+1′
Статистика
3Желтые карточки3
0Красные карточки0
0Голевые моменты0
12Удары (всего)15
7Удары в створ7
0Штанги, перекладины0
2Угловые5
13Фолы13
0Офсайды1
Судейская бригада
Главный судьяДаниэле Орсато(Италия)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти
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