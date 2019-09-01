Кулибали извинился за автогол в матче серии А с «Ювентусом»
МОСКВА, 1 сен — РИА Новости. Защитник футбольного клуба «Наполи» Калиду Кулибали принес извинения за автогол в матче 2-го тура чемпионата Италии против туринского «Ювентуса».
МОСКВА, 1 сен — РИА Новости. Защитник футбольного клуба «Наполи» Калиду Кулибали принес извинения за автогол в матче 2-го тура чемпионата Италии против туринского «Ювентуса».
Встреча, прошедшая в субботу в Турине, завершилась со счетом 4:3 в пользу «Ювентуса». Победу хозяевам принес автогол Кулибали в добавленное ко второму тайму время.
«Я особенно сильно переживаю
|Маурицио Сарри
|Карло Анчелотти
|Данилу(Дуглас Коста)
|16′
|Константинос Манолас(Мариу Руй)
|66′
|Гонсало Игуаин
|19′
|Ирвинг Лосано(Петр Зелиньски)
|68′
|Криштиану Роналду(Дуглас Коста)
|62′
|Джованни Ди Лоренцо(Хосе Кальехон)
|81′
|Калиду Кулибали
|90+2′
|1
|Войчех Щенсны
|1
|Алекс Мерет
|12
|Алекс Сандру
80′
|22
|Джованни Ди Лоренцо
44′
|4
|Маттейс де Лигт
|26
|Калиду Кулибали
|19
|Леонардо Бонуччи
|44
|Константинос Манолас
|14
|Блез Матюиди
52′
|7
|Хосе Кальехон
|11
|Дуглас Коста
83′
|20
|Петр Зелиньски
|5
|Миралем Пьянич
|8
|Фабиан Руис
|7
|Криштиану Роналду
|14
|Дрис Мертенс
|2
|Маттиа Де Шильо
15′
|31
|Фаузи Гулям
40′45′
|13
|Данилу
|6
|Мариу Руй
|6
|Сами Хедира
60′
|24
|Лоренцо Инсинье
45′
|23
|Эмре Джан
|11
|Ирвинг Лосано
|21
|Гонсало Игуаин
76′
|5
|Маркес Лоурейру Аллан
74′
|10
|Пауло Дибала
|12
|Эльиф Эльмас
90+1′
|3
|Желтые карточки
|3
|0
|Красные карточки
|0
|0
|Голевые моменты
|0
|12
|Удары (всего)
|15
|7
|Удары в створ
|7
|0
|Штанги, перекладины
|0
|2
|Угловые
|5
|13
|Фолы
|13
|0
|Офсайды
|1
|Главный судья
|Даниэле Орсато(Италия)