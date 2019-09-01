Кулибали извинился за автогол в матче серии А с «Ювентусом»

«Я особенно сильно переживаю из-за этого мяча, поскольку он был забит после того, как мы совершили невероятный камбэк (неаполитанская команда уступала со счетом 0:3, но сумела восстановить равновесие). Я прошу прощения, но мы должны признать: мы сильны, мы это показали, и мы докажем это», — написал Кулибали на своей странице в Twitter.