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13:37 (мск), источник: Спорт РИА Новости

СМИ: Шкртел покинул «Аталанту» через три недели после перехода

МОСКВА, 1 сен — РИА Новости. Словацкий защитник Мартин Шкртел расторг контракт с итальянским футбольным клубом «Аталанта» по обоюдному согласию сторон, сообщает Football Italia со ссылкой на итальянские СМИ.

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Источник: AP 2019

Шкртел перешел в «Аталанту» 9 августа на правах свободного агента, подписав, по данным СМИ, однолетний контракт. Сообщается, что возможной причиной разрыва соглашения стал конфликт между 34-летним футболистом и главным тренером Джан Пьеро Гасперини.

В прошлом сезоне защитник играл за турецкий «Фенербахче», провел 40 матчей в различных турнирах и забил один гол. Ранее Шкртел выступал за английский «Ливерпуль» и петербургский «Зенит», в составе которого стал чемпионом России и обладателем Кубка УЕФА. Также на счету Шкртела 103 матча и шесть голов в составе сборной Словакии.

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