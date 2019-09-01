СМИ: Шкртел покинул «Аталанту» через три недели после перехода

Шкртел перешел в «Аталанту» 9 августа на правах свободного агента, подписав, по данным СМИ, однолетний контракт. Сообщается, что возможной причиной разрыва соглашения стал конфликт между 34-летним футболистом и главным тренером Джан Пьеро Гасперини.

В прошлом сезоне защитник играл за турецкий «Фенербахче», провел 40 матчей в различных турнирах и забил один гол. Ранее Шкртел выступал за английский «Ливерпуль» и петербургский «Зенит», в составе которого стал чемпионом России и обладателем Кубка УЕФА. Также на счету Шкртела 103 матча и шесть голов в составе сборной Словакии.