Минское «Динамо» победило футболистов «Немана» в чемпионате Беларуси
1 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Футболисты минского «Динамо» победили «Неман» со счетом 1:0 в гостевом матче 20-го тура чемпионата Беларуси, сообщает корреспондент БЕЛТА.
1 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Футболисты минского «Динамо» победили «Неман» со счетом 1:0 в гостевом матче 20-го тура чемпионата Беларуси, сообщает корреспондент БЕЛТА.
В первой половине встречи в Гродно зрители не увидели забитых мячей. Единственный гол в начале второго тайма забил защитник минчан Дмитрий Ятченко.
Позже борисовский БАТЭ сыграет на выезде с «Минском», солигорский «Шахтер» встретится в Минске с «Энергетиком-БГУ».
Результаты остальных матчей 20-го тура:
«Славия» (Мозырь) — «Динамо» (Брест) — 2:4, «Гомель» — «Ислочь» (Минский район) — 2:2, «Слуцк» — «Витебск» — 3:0.
Положение в лидирующей группе:
«Динамо» (Брест) — 48 очков (19 матчей), БАТЭ — 43 (17), «Шахтер» — 43 (18), «Динамо» (Минск) — 37 (19), «Ислочь» — 34 (20).