Минское «Динамо» победило футболистов «Немана» в чемпионате Беларуси

В первой половине встречи в Гродно зрители не увидели забитых мячей. Единственный гол в начале второго тайма забил защитник минчан Дмитрий Ятченко.

Позже борисовский БАТЭ сыграет на выезде с «Минском», солигорский «Шахтер» встретится в Минске с «Энергетиком-БГУ».