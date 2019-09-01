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18:45 (мск), источник: БЕЛТА

Минское «Динамо» победило футболистов «Немана» в чемпионате Беларуси

1 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Футболисты минского «Динамо» победили «Неман» со счетом 1:0 в гостевом матче 20-го тура чемпионата Беларуси, сообщает корреспондент БЕЛТА.

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В первой половине встречи в Гродно зрители не увидели забитых мячей. Единственный гол в начале второго тайма забил защитник минчан Дмитрий Ятченко.

Позже борисовский БАТЭ сыграет на выезде с «Минском», солигорский «Шахтер» встретится в Минске с «Энергетиком-БГУ».

Результаты остальных матчей 20-го тура:

«Славия» (Мозырь) — «Динамо» (Брест) — 2:4, «Гомель» — «Ислочь» (Минский район) — 2:2, «Слуцк» — «Витебск» — 3:0.

Положение в лидирующей группе:

«Динамо» (Брест) — 48 очков (19 матчей), БАТЭ — 43 (17), «Шахтер» — 43 (18), «Динамо» (Минск) — 37 (19), «Ислочь» — 34 (20).

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