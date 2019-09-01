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18:47 (мск), источник: Lenta.Ru

Победа в матче АПЛ позволила «Эвертону» выйти на пятое место

«Эвертон» на своем поле обыграл «Вулверхэмптон» в матче четвертого тура Английской премьер-лиги (АПЛ). Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

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Встреча завершилась со счетом 3:2. В первом тайме хозяева дважды выходили вперед: на голы футболистов «ирисок» Ришарлисона и Алекса Айуоби гости ответили точным ударом Ромена Сеса. Во втором тайме Рауль Хименес восстановил равенство, но вскоре Ришарлисон оформил дубль и принес победу своей команде.

«Эвертон» после четырех туров имеет в активе семь очков и занимает пятую строчку в АПЛ. «Вулверхэмптон» с тремя очками расположился на 17-м месте.

Эвертон
3:2
Первый тайм: 2:1
Вулверхэмптон Уондерерс
Футбол, Англия, Тур 41.09.2019, 16:00 (МСК UTC+3)Goodison Park
Главные тренеры
Марку СилваЭшпириту Санту Нуну
Голы
Ришарлисон(Майкл Кин)5′
Ромен Саисс9′
Алекс Ивоби(Гильфи Сигурдссон)12′
Рауль Хименес(Вилли Боли)75′
Ришарлисон(Люка Динь)80′
Составы команд
1Джордан Пикфорд
11Руй Патрисиу
5Майкл Кин
5Райан Беннетт
58′
12Люка Динь
15Вилли Боли
49′90+5′
13Йерри Мина
16Конор Коади
23Шеймус Коулман
29Рубен Винагре
38′
8Фабиан Делф
63′
32Леандер Дендонкер
10Гильфи Сигурдссон
9Рауль Хименес
44′
21Андре Гомеш
37Адама I Траоре
7Ришарлисон
8Рубен Невеш
84′
17Алекс Ивоби
76′
7Педру Нету
90+4′
9Доминик Калверт-Льюин
27Ромен Саисс
59′
27Мойзе Кин
76′
28Жоау Моутинью
20Анисиу Калдейра Бернард
10Патрик Кутроне
68′
18Диогу Жота
Статистика
1Желтые карточки6
0Красные карточки0
0Голевые моменты0
15Удары (всего)8
6Удары в створ5
0Штанги, перекладины0
7Угловые7
12Фолы12
1Офсайды2
Судейская бригада
Главный судьяЭнтони Тэйлор(Англия)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти
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