Победа в матче АПЛ позволила «Эвертону» выйти на пятое место
«Эвертон» на своем поле обыграл «Вулверхэмптон» в матче четвертого тура Английской
«Эвертон» на своем поле обыграл «Вулверхэмптон» в матче четвертого тура Английской
Встреча завершилась со счетом 3:2. В первом тайме хозяева дважды выходили вперед: на голы футболистов «ирисок» Ришарлисона и Алекса Айуоби гости ответили точным ударом Ромена Сеса. Во втором тайме Рауль Хименес восстановил равенство, но вскоре Ришарлисон оформил дубль и принес победу своей команде.
«Эвертон» после четырех туров имеет в активе семь очков и занимает пятую строчку в АПЛ. «Вулверхэмптон» с тремя очками расположился на 17-м месте.
|Марку Силва
|Эшпириту Санту Нуну
|Ришарлисон(Майкл Кин)
|5′
|Ромен Саисс
|9′
|Алекс Ивоби(Гильфи Сигурдссон)
|12′
|Рауль Хименес(Вилли Боли)
|75′
|Ришарлисон(Люка Динь)
|80′
|1
|Джордан Пикфорд
|11
|Руй Патрисиу
|5
|Майкл Кин
|5
|Райан Беннетт
58′
|12
|Люка Динь
|15
|Вилли Боли
49′90+5′
|13
|Йерри Мина
|16
|Конор Коади
|23
|Шеймус Коулман
|29
|Рубен Винагре
38′
|8
|Фабиан Делф
63′
|32
|Леандер Дендонкер
|10
|Гильфи Сигурдссон
|9
|Рауль Хименес
44′
|21
|Андре Гомеш
|37
|Адама I Траоре
|7
|Ришарлисон
|8
|Рубен Невеш
84′
|17
|Алекс Ивоби
76′
|7
|Педру Нету
90+4′
|9
|Доминик Калверт-Льюин
|27
|Ромен Саисс
59′
|27
|Мойзе Кин
76′
|28
|Жоау Моутинью
|20
|Анисиу Калдейра Бернард
|10
|Патрик Кутроне
68′
|18
|Диогу Жота
|1
|Желтые карточки
|6
|0
|Красные карточки
|0
|0
|Голевые моменты
|0
|15
|Удары (всего)
|8
|6
|Удары в створ
|5
|0
|Штанги, перекладины
|0
|7
|Угловые
|7
|12
|Фолы
|12
|1
|Офсайды
|2
|Главный судья
|Энтони Тэйлор(Англия)