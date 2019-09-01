Победа в матче АПЛ позволила «Эвертону» выйти на пятое место

Встреча завершилась со счетом 3:2. В первом тайме хозяева дважды выходили вперед: на голы футболистов «ирисок» Ришарлисона и Алекса Айуоби гости ответили точным ударом Ромена Сеса. Во втором тайме Рауль Хименес восстановил равенство, но вскоре Ришарлисон оформил дубль и принес победу своей команде.