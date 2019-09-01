Скончался экс-футболист «Тобола» и юношеской сборной Казахстана
Бывший футболист «Тобола» и юношеской сборной Казахстана Николай Жуков скончался на 26-м году жизни, сообщает официальный сайт клуба.
Бывший футболист «Тобола» и юношеской сборной Казахстана Николай Жуков скончался на 26-м году жизни, сообщает официальный сайт клуба.
Последний месяц Жуков боролся с заболеванием костного мозга. Вечером, 31 августа, у него остановилось сердце.
«Николай Жуков провел несколько сезонов в дублирующем составе