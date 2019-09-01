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1 сентября, источник: Vesti.kz

Скончался экс-футболист «Тобола» и юношеской сборной Казахстана

Бывший футболист «Тобола» и юношеской сборной Казахстана Николай Жуков скончался на 26-м году жизни, сообщает официальный сайт клуба.

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Последний месяц Жуков боролся с заболеванием костного мозга. Вечером, 31 августа, у него остановилось сердце.

«Николай Жуков провел несколько сезонов в дублирующем составе желто-зеленых и привлекался в юношескую сборную Казахстана. ФК “Тобол” выражает искренние соболезнования родным, близким и друзьям Николая», — говорится в сообщении клуба.

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