СуперСлуцкий! «Витесс» уходит на перерыв лидером чемпионата

Чемпионат Голландии. Высший дивизион. 5-й тур

«Витесс» — АЗ — 2:1 (1:1).

Голы: Копмейнерс, 33 — с пенальти (0:1). Матавж, 45+1 (1:1). Беро, 90+6 — с пенальти (2:1).

«Витесс»: Пасвер, Леливелд, Обиспо, Дуки, Караваев, Таннан, Фор (Базур, 63), Беро, Грот (Дарфалу, 90+1), Матавж, Линссен.

АЗ: Бизот, Свенссон, Вайтенс, Флар (Хатзидиакос, 57), Вейндал, Мидтсье, де Вит, Копмейнерс, Стенгс (Гвюдмундссон, 78), Боаду, Идрисси (Абухлал, 57).

Предупреждения: Таннан, 30. Матавж, 40. Беро, 40. Свенссон, 40. Мидтсье, 43. Копмейнерс, 78. Леливелд, 86.

Судья: Хиглер.

1 сентября. Арнем. Стадион «ГелреДом».

АЗ без Тила

АЗ почти каждый год кого-то выгодно продает. Летом 2016-го в «Тоттенхэм» за 22 миллиона евро перешел форвард Янссен, в прошлом сезоне АЗ заработал 19 миллионов евро на трансфере нападающего Джаханбахша в «Брайтон»… Месяц назад клуб из Алкмара отправил в «Спартак» центрального полузащитника Тила. Для АЗ это большая потеря — достаточно сказать, что на заставке чемпионата Голландии этого сезона на одном из кадров Тил празднует забитый мяч. Хавбека в команде уже нет, но весь сезон болельщики перед матчами будут на него смотреть.

Тил в этом сезоне успел провести только две игры за АЗ, обе — в отборочных раундах Лиги Европы. Но прошлый сезон он отбегал с капитанской повязкой на рукаве и встречался с «Витессом» в обоих матчах чемпионата. И в том, и в другом случае команды сыграли вничью, но в воскресенье были нацелены на победу.

Потери Базура и Кларка

АЗ прошлый тур пропустил. Голландцы дали поблажки своим участникам еврокубков, так что игры алкмарцев, «Аякса», «Фейеноорда» и ПСВ были перенесены. Для «Витесса» это даже хорошо. Ситуация в таблице перед игрой была такой, что команда Леонида Слуцкого имела прекрасные шансы уйти на международный перерыв единоличным лидером — для этого «Витессу» нужно было победить АЗ и надеяться на осечку «Виллема II» в параллельном матче с «Фейеноордом».

У Слуцкого перед игрой с АЗ возникла серьезная проблема — новый основной центральный полузащитник Базур приболел, так что тренер решил его оставить на скамейке запасных. Кларк на финише предыдущего матча с «Хераклесом» получил повреждение, его в основе заменил Леливелд — он отправился на правый фланг защиты, а Караваев с родного фланга переместился на левый. Для российского защитника это нетипично — раньше при Слуцком он никогда не играл слева, хотя в начале голландской карьеры два раза закрывал эту позицию еще при предыдущем тренере.

«Витесс» отдал мяч сопернику и ждал шансов на контратаках. Большую часть первого тайма получалось не очень. АЗ не стремился атаковать позиционно, команда Слуцкого тоже не форсировала события, отсюда — вялый темп игры в первом тайме. Моментов было немного, а счет гости открыли с пенальти. Фор сбил Боаду в штрафной, видеоарбитры это подтвердили, а новый капитан АЗ Копмайнерс реализовал 11-метровый. К счастью для Слуцкого, «Витесс» достаточно быстро сформулировал ответ: в добавленное к первому тайму время Грот получил мяч после диагонали справа и сделал голевую передачу на Матавжа. Это третий мяч словенца в чемпионате.

Бешеная концовка

После перерыва «Витесс» стал контролировать мяч заметно больше. Если в первом тайме владение мячом хозяев не превышало 35 процентов, то после перерыва арнемцы выровняли ситуацию. Моментов все так же было немного, а самый явный из тех, что были в основное время, не реализовал Дуки — он попал в штангу после подачи «стандарта».

А в добавленное время, когда все уже согласились на ничью, на поле разыгрался спектакль. Сперва Абухлал сыграл рукой в своей штрафной. АЗ протестовал, но ВАР был непреклонен — пенальти. Беро плохо исполнил удар — вратарь отразил мяч. Но на добивании удачно сыграл Дарфалу. «Витесс» отпраздновал успех, АЗ уже готовился развести мяч с центра поля, но тут арбитр показал квадрат и вновь указал на 11-метровую отметку — оказывается, Дарфалу вбежал в штрафную до удара.