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21:16 (мск), источник: Спорт-Экспресс

«Монако» нашел бомбардира, но команда Головина опять без победы

Второй тур подряд монегаски сыграли вничью, имея преимущество по ходу матча — 2:2 в Страсбурге.

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Перестройка на финише

Грандиозная перестройка в «Монако» еще не завершилась, так что по-настоящему новую команду мы увидим уже после перерыва на матчи сборных. Когда завершатся дисквалификации Фабрегаса, Агилара и Жемерсона, залечит травму Хенрикс, а многочисленные новички проведут с командой первые полноценные тренировочные циклы. Сколько будет новобранцев — загадка, потому что монегаски развили невиданную активность. Клуб, наконец-то, проводил в «Галатасарай» Фалькао и сообщил об аренде Бакайоко из «Челси». Пару лет назад его продали синим за 40 миллионов евро, и нынешнее возвращение чем-то напомнило историю ЦСКА, «Ромы» и Думбья.

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Впрочем, в заявке на игру отсутствовал и Бакайоко, и нападающий Огюстен. О том, что «Монако» арендовал воспитанника «ПСЖ» у лидера чемпионата Германии «Лейпцига» объявили за несколько часов до начала матча со «Страсбуром». Пока же Леонарду Жардим тасует схемы. Как и в прошлом туре в атаке было два чистых форварда, однако 4−4−2 трансформировались в 3−5−2. В этом можно было усмотреть как продолжение творческих поисков, так и желание зеркально повторить схему соперника. Благодаря этому одному из лучших ассистентов прошлого сезона Лала противостоял не созидатель Оньекуру, а Балло Туре, которого еще и страховал Бадиашиль.

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Судя по тому, как строго гости провели дебютный отрезок и справились с ожидавшимся натиском эльзасцев, тренерский штаб «Монако» внимательно изучил опыт предыдущего чемпионата. Тогда — еще под началом Тьерри Анри — команда из княжества дважды была разбита без шансов на успех (1:2, 1:5). Сейчас уже монегаски диктовали сопернику свои условия, и потративший много сил на бесплодные атаки Лала даже при помощи рук не смог остановить Слимани. Алжирец выбросился на подачу Желсона Мартинша, перехитрил вратаря, и открыл счет. Еще раз Слимани мог отличиться после углового в исполнении Головина, однако в этот раз Селсу удалось вытащить мяч из-под перекладины.

Роковая перекладина

При обороне российский хавбек действовал правее и выше Адриэна Силвы, а когда «Монако» переходил в атаку, дирижировал игрой. Шел в обводку, раздавал передачи, исполнял большинство «стандартов». По сценарию гостей все шло до тех пор, как они получили пенальти в свои ворота. Фол Марипана случился почти на ровном месте, но лидерство в счете было возвращено в течение минуты. Капитан «Страсбура» Митрович поскользнулся в момент приема передачи, и напоминавший в воскресенье бросавшегося на добычу коршуна Слимани в награду за настырность получил чистый выход один на один.

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Что настораживало по итогам первого тайма, это расточительность монегасков при завершении атак. Один гол — слишком зыбкое преимущество, о чем напомнил опасный момент у ворот Лекома сразу после перерыва. Головин ответил плотным ударом мимо дальнего угла. Данный эпизод заслужил упоминания еще и потому, что «Монако» много времени проводил в обороне. Массу проблем гостям доставлял вышедший на замену Зохи, которому на фланге противостоял не наделенный оборонительными талантами Мартинш. Правда, ивуариец отыграл лишь 20 минут, покинув поле почти одновременно с получившим повреждение Адриэном Силвой.

Обе травмы случились в обычных игровых эпизодах, но почему-то после них количество «стыков», споров и мини-конфликтов резко увеличилось. Стало больше суеты, которая и стала причиной спасительного гола Томассона после розыгрыша «стандарта». А ведь за пару минут до гола «Страсбура» Слимани при выходе один на один попал в перекладину, и не смог переиграть вратаря, попытавшись исполнить добивание ударом через себя. В результате — еще одна ничья, когда можно было выигрывать. «Монако» провел лучший матч сезона, но, как и его соперник, уходит на двухнедельный перерыв без побед.

Страсбур
2:2
Первый тайм: 1:2
Монако
Футбол, Франция, Тур 41.09.2019, 18:00 (МСК UTC+3)La Meinau
Главные тренеры
Тьерри ЛореЛеонарду Жардим
Голы
Кенни Лала39′
Ислам Слимани11′
Адриен Томассон84′
Ислам Слимани40′
Составы команд
1Мац Селс
40Бенжамен Леком
2Мохамед Симакан
13′
2Фоде Балло-Туре
24Александр Джикю
31Жил Диаш
13Стефан Митрович
69′
3Гильермо Марипан
37′
23Лионель Кароль
25Камиль Глик
25Людовик Айорк
32Бенуа Бадиашиле
27Кенни Лала
17Александр Головин
18Ибраима Сиссоко
20Ислам Слимани
11Димитри Льенар
8Адриэн Силва
31′65′
12Лебо Мотиба
45′
26Габриэл Бошилья
20Кевин Зохи
65′
11Желсон Мартинш
82′89′
29Нуну Да Кошта
90+5′
7Хенри Оньекуру
26Адриен Томассон
67′85′
22Виссам Бен Йеддер
85′
17Жан-Рикне Беллегард
14Кейта Бальде
Статистика
4Желтые карточки3
0Красные карточки0
0Голевые моменты0
14Удары (всего)16
5Удары в створ6
0Штанги, перекладины0
6Угловые4
14Фолы17
2Офсайды2
Судейская бригада
Главный судьяВилли Делажо(Франция)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти
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