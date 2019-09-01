«Монако» нашел бомбардира, но команда Головина опять без победы
Второй тур подряд монегаски сыграли вничью, имея преимущество по ходу матча — 2:2 в Страсбурге.
Второй тур подряд монегаски сыграли вничью, имея преимущество по ходу матча — 2:2 в Страсбурге.
Грандиозная перестройка в «Монако» еще не завершилась, так что
Впрочем, в заявке на игру отсутствовал и Бакайоко, и нападающий Огюстен. О том, что «Монако» арендовал воспитанника «ПСЖ» у лидера чемпионата Германии «Лейпцига» объявили за несколько часов до начала матча со «Страсбуром». Пока же Леонарду Жардим тасует схемы. Как и в прошлом туре в атаке было два чистых форварда, однако 4−4−2 трансформировались в 3−5−2. В этом можно было усмотреть как продолжение творческих поисков, так и желание зеркально повторить схему соперника. Благодаря этому одному из лучших ассистентов прошлого сезона Лала противостоял не созидатель Оньекуру, а Балло Туре, которого еще и страховал Бадиашиль.
Судя по тому, как строго гости провели дебютный отрезок и справились с ожидавшимся натиском эльзасцев, тренерский штаб «Монако» внимательно изучил опыт предыдущего чемпионата. Тогда — еще под началом Тьерри Анри — команда из княжества дважды была разбита без шансов на успех (1:2, 1:5). Сейчас уже монегаски диктовали сопернику свои условия, и потративший много сил на бесплодные атаки Лала даже при помощи рук не смог остановить Слимани. Алжирец выбросился на подачу Желсона Мартинша, перехитрил вратаря, и открыл счет. Еще раз Слимани мог отличиться после углового в исполнении Головина, однако в этот раз Селсу удалось вытащить мяч
При обороне российский хавбек действовал правее и выше Адриэна Силвы, а когда «Монако» переходил в атаку, дирижировал игрой. Шел в обводку, раздавал передачи, исполнял большинство «стандартов». По сценарию гостей все шло до тех пор, как они получили пенальти в свои ворота. Фол Марипана случился почти на ровном месте, но лидерство в счете было возвращено в течение минуты. Капитан «Страсбура» Митрович поскользнулся в момент приема передачи, и напоминавший в воскресенье бросавшегося на добычу коршуна Слимани в награду за настырность получил чистый выход один на один.
Что настораживало по итогам первого тайма, это расточительность монегасков при завершении атак. Один гол — слишком зыбкое преимущество, о чем напомнил опасный момент у ворот Лекома сразу после перерыва. Головин ответил плотным ударом мимо дальнего угла. Данный эпизод заслужил упоминания еще и потому, что «Монако» много времени проводил в обороне. Массу проблем гостям доставлял вышедший на замену Зохи, которому на фланге противостоял не наделенный оборонительными талантами Мартинш. Правда, ивуариец отыграл лишь 20 минут, покинув поле почти одновременно с получившим повреждение Адриэном Силвой.
Обе травмы случились в обычных игровых эпизодах, но
|Тьерри Лоре
|Леонарду Жардим
|Кенни Лала
|39′
|Ислам Слимани
|11′
|Адриен Томассон
|84′
|Ислам Слимани
|40′
|1
|Мац Селс
|40
|Бенжамен Леком
|2
|Мохамед Симакан
13′
|2
|Фоде Балло-Туре
|24
|Александр Джикю
|31
|Жил Диаш
|13
|Стефан Митрович
69′
|3
|Гильермо Марипан
37′
|23
|Лионель Кароль
|25
|Камиль Глик
|25
|Людовик Айорк
|32
|Бенуа Бадиашиле
|27
|Кенни Лала
|17
|Александр Головин
|18
|Ибраима Сиссоко
|20
|Ислам Слимани
|11
|Димитри Льенар
|8
|Адриэн Силва
31′65′
|12
|Лебо Мотиба
45′
|26
|Габриэл Бошилья
|20
|Кевин Зохи
65′
|11
|Желсон Мартинш
82′89′
|29
|Нуну Да Кошта
90+5′
|7
|Хенри Оньекуру
|26
|Адриен Томассон
67′85′
|22
|Виссам Бен Йеддер
85′
|17
|Жан-Рикне Беллегард
|14
|Кейта Бальде
|4
|Желтые карточки
|3
|0
|Красные карточки
|0
|0
|Голевые моменты
|0
|14
|Удары (всего)
|16
|5
|Удары в створ
|6
|0
|Штанги, перекладины
|0
|6
|Угловые
|4
|14
|Фолы
|17
|2
|Офсайды
|2
|Главный судья
|Вилли Делажо(Франция)