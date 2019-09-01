«Монако» нашел бомбардира, но команда Головина опять без победы

Перестройка на финише

Грандиозная перестройка в «Монако» еще не завершилась, так что по-настоящему новую команду мы увидим уже после перерыва на матчи сборных. Когда завершатся дисквалификации Фабрегаса, Агилара и Жемерсона, залечит травму Хенрикс, а многочисленные новички проведут с командой первые полноценные тренировочные циклы. Сколько будет новобранцев — загадка, потому что монегаски развили невиданную активность. Клуб, наконец-то, проводил в «Галатасарай» Фалькао и сообщил об аренде Бакайоко из «Челси». Пару лет назад его продали синим за 40 миллионов евро, и нынешнее возвращение чем-то напомнило историю ЦСКА, «Ромы» и Думбья.

Впрочем, в заявке на игру отсутствовал и Бакайоко, и нападающий Огюстен. О том, что «Монако» арендовал воспитанника «ПСЖ» у лидера чемпионата Германии «Лейпцига» объявили за несколько часов до начала матча со «Страсбуром». Пока же Леонарду Жардим тасует схемы. Как и в прошлом туре в атаке было два чистых форварда, однако 4−4−2 трансформировались в 3−5−2. В этом можно было усмотреть как продолжение творческих поисков, так и желание зеркально повторить схему соперника. Благодаря этому одному из лучших ассистентов прошлого сезона Лала противостоял не созидатель Оньекуру, а Балло Туре, которого еще и страховал Бадиашиль.

Судя по тому, как строго гости провели дебютный отрезок и справились с ожидавшимся натиском эльзасцев, тренерский штаб «Монако» внимательно изучил опыт предыдущего чемпионата. Тогда — еще под началом Тьерри Анри — команда из княжества дважды была разбита без шансов на успех (1:2, 1:5). Сейчас уже монегаски диктовали сопернику свои условия, и потративший много сил на бесплодные атаки Лала даже при помощи рук не смог остановить Слимани. Алжирец выбросился на подачу Желсона Мартинша, перехитрил вратаря, и открыл счет. Еще раз Слимани мог отличиться после углового в исполнении Головина, однако в этот раз Селсу удалось вытащить мяч из-под перекладины.

Роковая перекладина

При обороне российский хавбек действовал правее и выше Адриэна Силвы, а когда «Монако» переходил в атаку, дирижировал игрой. Шел в обводку, раздавал передачи, исполнял большинство «стандартов». По сценарию гостей все шло до тех пор, как они получили пенальти в свои ворота. Фол Марипана случился почти на ровном месте, но лидерство в счете было возвращено в течение минуты. Капитан «Страсбура» Митрович поскользнулся в момент приема передачи, и напоминавший в воскресенье бросавшегося на добычу коршуна Слимани в награду за настырность получил чистый выход один на один.

Что настораживало по итогам первого тайма, это расточительность монегасков при завершении атак. Один гол — слишком зыбкое преимущество, о чем напомнил опасный момент у ворот Лекома сразу после перерыва. Головин ответил плотным ударом мимо дальнего угла. Данный эпизод заслужил упоминания еще и потому, что «Монако» много времени проводил в обороне. Массу проблем гостям доставлял вышедший на замену Зохи, которому на фланге противостоял не наделенный оборонительными талантами Мартинш. Правда, ивуариец отыграл лишь 20 минут, покинув поле почти одновременно с получившим повреждение Адриэном Силвой.