Текущие события
Футбол. Зарубежный
2-й тайм
Марсель
Сент-Этьен
10
Футбол. Зарубежный
1.09
Вильярреал
Реал
22
Футбол. Зарубежный
1.09
Аталанта
Торино
23
Футбол. Зарубежный
1.09
Кальяри
Интер
12
Футбол. Зарубежный
1.09
Дженоа
Фиорентина
21
Футбол. Зарубежный
1.09
Лечче
Верона
01
Футбол. Зарубежный
1.09
Сассуоло
Сампдория
41
Футбол. Зарубежный
1.09
Удинезе
Парма
13
Футбол. Зарубежный
1.09
Атлетико
Эйбар
32
Футбол. Зарубежный
1.09
Эспаньол
Гранада
03
Футбол. Премьер-лига
1.09
Спартак
Зенит
01
Футбол. Зарубежный
1.09
Айнтрахт Ф
Фортуна Д
21
Футбол. Зарубежный
1.09
Лацио
Рома
11
Футбол. Зарубежный
1.09
Арсенал
Тоттенхэм Хотспур
22
Футбол. Зарубежный
1.09
Страсбур
Монако
22
Футбол. Зарубежный
1.09
Валенсия
Мальорка
20
Футбол. Премьер-лига
1.09
Арсенал Т
ЦСКА
12
Футбол. Зарубежный
1.09
Вердер
Аугсбург
32
Футбол. Зарубежный
1.09
Эвертон
Вулверхэмптон Уондерерс
32
Футбол. Зарубежный
1.09
Ренн
Ницца
12
Футбол. Зарубежный
1.09
Реймс
Лилль
20
Футбол. Премьер-лига
1.09
Урал
Краснодар
24
Все события
Фоторепортажи
5Пятый чех в «Спартаке». Помните ли вы первого?
12Грандиозной драке в матче «Сатурн» — ЦСКА 15 лет. Вы помните эти кадры?
1 сентября, источник: Sport24

Дерби Северного Лондона — огонь! «Арсенал» и «Тоттенхэм» выдали еще одно шоу

В нем никто не выиграл — 2:2.

Наверх
Источник: Reuters

Не только «Спартак» и «Зенит» сегодня рубились в топовом по афише матче. В Англии тоже была афиша хоть куда — North London Derby, «Арсенал» Эмери против «Тоттенхэма» Почеттино. Лондонские клубы проиграли в 3-м туре. И если поражение «канониров» от «Ливерпуля» было вполне предсказуемо, то домашний провал «шпор» с «Ньюкаслом» — мини-сенсация. Но северолондонское дерби — это всегда чума. Даже если команды не в идеальной форме.

Эмери выбрал на матч крайне ординарный вариант. Почти из Football Manager. Аж три опорника (Джака, Торрейра, Гендузи) и три мега-атакующих игрока — Ляказетт, Пепе, Обамеянг. Исключительно простое решение экс-коуча «Спартака».

Во время загрузки произошла ошибка.

Почеттино выпустил в старте Эриксена — это главное. Датчанина, который не скрывал свое желание перейти в «Реал"/"Барсу"/"Ювентус», очень не хватало в старте с «Ньюкаслом». В остальном у «Тоттенхэма» тоже довольно предсказуемый состав — не считая нового правого защитника гостей, Давинсона Санчеса.

Во время загрузки произошла ошибка.

«Арсенал» бодро начал, провел пару перспективных атак, конкретно давил как раз на фланг колумбийского дефа «Тоттенхэма». Но, классическая история «канониров», — все это чудесно, только вот хозяева пустили шаблонную атаку «Тоттенхэма». Вынос Льориса — скидка Кейна — пас Сона на ход — и вот вам удар Ламелы с классной позиции. Лено несильный выстрел отбил — прямо на ногу Эриксену. 0:1 уже на 10-й минуте, хотя старт вроде бы получился у «Арсенала».

Во время загрузки произошла ошибка.

Второй гол «Тоттенхэма» — тоже дикий фэйл обороны команды Эмери. Сон получил мяч в штрафной — но это не был голевой момент. И вдруг Джака пошел в убийственный подкат — чистейший пенальти на ровном месте. Ну, а Кейн, как обычно, 11-метровый реализовал. 2:0 за 45 минут — «Тоттенхэм» не впечатлил, но защита «Арсенала» была донельзя кошмарна.

Во время загрузки произошла ошибка.

Харри Кейн — идеальный форвард для North London Derby. 10 таких матчей в карьере — 10 голов. 5 пенальти — реализованы все. Машина.

Во время загрузки произошла ошибка.

Но первый тайм «Арсенал» закончил на позитиве. К 45-й и правда было 0:2, но в добавленное время Роуз пошел в очередной идиотский дриблинг у своей штрафной. Первый привел к желтой, второй — к классному голу Ляказетта, который все четко сделал в штрафной площади. 1:2 уже к перерыву — снова ядерное дерби северного Лондона.

Во время загрузки произошла ошибка.

Уровень ядерности не понизился и во второй половине. «Арсенал» включил режим «все в атаку, а там как пойдет». Кейн мог принести гостям победу, но при 2:1 залупил в штангу. «Арсенал» давил, давил, давил, еще 500 раз давил и заслуженно отыскал второй мяч. Передача Гендузи, которую даже Озил вряд ли бы исполнил, и касание Обамеянга. 2:2 — ничья в North London Derby.

Во время загрузки произошла ошибка.

Это было, конечно, не все. «Арсенал» даже забил третий — но гол отменили из-за VAR. Почеттино пора переобуваться и признать, что система очень помогает его команде. Помогает ей и Муса Сиссоко — своей супер-физикой. Но с принятием решений у французского атлета беда — минимум две отличные атаки «Тоттенхэма» полузащитник запорол. Ну и ладно — в таком дерби не должно было быть победившего и лузера. Выиграли все — кто смотрел этот шикарный матч.

Финальные цифры дерби на «Эмирейтс». 26 — 13 по ударам, 11−6 по угловым, 3−6 по желтым карточкам, 1000000 — 100000 по стыкам, ну и 2−2 по голам. Вот это рубка.

Во время загрузки произошла ошибка.
Арсенал
2:2
Первый тайм: 1:2
Тоттенхэм Хотспур
Футбол, Англия, Тур 41.09.2019, 18:30 (МСК UTC+3)Emirates Stadium
Главные тренеры
Унаи ЭмериМаурисио Покеттино
Голы
Александр Ляказетт(Николя Пепе)45+1′
Кристиан Эриксен10′
Пьер-Эмерик Обамеянг(Маттео Гендузи)71′
Харри Кейн40′
Составы команд
1Бернд Лено
1Юго Ллорис
15Эйнсли Мэйтланд-Найлс
6Давинсон Санчес
78′
31Сеад Колашинац
3Дэнни Роуз
28′
5Сократис Папастатопулос
87′
4Тоби Алдервейрелд
23Давид Луиз
5Ян Фертонген
29Маттео Гендузи
8Харри Уинкс
74′
34Гранит Джака
90+2′
17Мусса Сиссоко
19Николя Пепе
23Кристиан Эриксен
57′
14Пьер-Эмерик Обамеянг
10Харри Кейн
11Лукас Торрейра
63′
11Эрик Ламела
32′60′
8Дани Себальос
20Деле Алли
9Александр Ляказетт
63′67′
7Сон Хын Мин
79′
7Генрих Мхитарян
18Джовани Ло Сельсо
Статистика
3Желтые карточки5
0Красные карточки0
0Голевые моменты0
26Удары (всего)13
8Удары в створ9
0Штанги, перекладины0
11Угловые6
13Фолы19
3Офсайды1
Судейская бригада
Главный судьяМартин Аткинсон(Англия)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти
Арсенал
НовостиМатчиСоставСтатистика
Тоттенхэм Хотспур
НовостиМатчиСоставСтатистика
Англия
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
 "Секс с американками? Будто не ты трахнул, а тебя. Предпочитаю чернокожих". Откровения Тактарова
«Самое грязное порно всех времен». Pornhub привлек внимание к пластиковому загрязнению планеты
Гол Жиркова принес «Зениту» победу. У «Спартака» не было шансов
Чудо-гол. Пушка «Авангарда» пробила чемпиона КХЛ
Гогуа подарил ЦСКА первый камбэк больше чем за год
Пилот «Феррари» Леклер впервые победил на этапах «Формулы-1»
СуперСлуцкий. «Витесс» уходит на перерыв лидером чемпионата
«Вильярреал» принимает «Реал Мадрид» (трансляция)
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь