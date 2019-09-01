Дерби Северного Лондона — огонь! «Арсенал» и «Тоттенхэм» выдали еще одно шоу
В нем никто не выиграл — 2:2.
В нем никто не выиграл — 2:2.
Не только «Спартак» и «Зенит» сегодня рубились в топовом по афише матче. В Англии тоже была афиша хоть куда — North London Derby, «Арсенал» Эмери против «Тоттенхэма» Почеттино. Лондонские клубы проиграли в 3-м туре. И если поражение «канониров» от «Ливерпуля» было вполне предсказуемо, то домашний провал «шпор» с «Ньюкаслом» —
Эмери выбрал на матч крайне ординарный вариант. Почти из Football Manager. Аж три опорника (Джака, Торрейра, Гендузи) и три
Почеттино выпустил в старте Эриксена — это главное. Датчанина, который не скрывал свое желание перейти в «Реал"/"Барсу"/"Ювентус», очень не хватало в старте с «Ньюкаслом». В остальном у «Тоттенхэма» тоже довольно предсказуемый состав — не считая нового правого защитника гостей, Давинсона Санчеса.
«Арсенал» бодро начал, провел пару перспективных атак, конкретно давил как раз на фланг колумбийского дефа «Тоттенхэма». Но, классическая история «канониров», — все это чудесно, только вот хозяева пустили шаблонную атаку «Тоттенхэма». Вынос Льориса — скидка Кейна — пас Сона на ход — и вот вам удар Ламелы с классной позиции. Лено несильный выстрел отбил — прямо на ногу Эриксену. 0:1 уже на 10-й минуте, хотя старт вроде бы получился у «Арсенала».
Второй гол «Тоттенхэма» — тоже дикий фэйл обороны команды Эмери. Сон получил мяч в штрафной — но это не был голевой момент. И вдруг Джака пошел в убийственный подкат — чистейший пенальти на ровном месте. Ну, а Кейн, как обычно, 11-метровый реализовал. 2:0 за 45 минут — «Тоттенхэм» не впечатлил, но защита «Арсенала» была донельзя кошмарна.
Харри Кейн — идеальный форвард для North London Derby. 10 таких матчей в карьере — 10 голов. 5 пенальти — реализованы все. Машина.
Но первый тайм «Арсенал» закончил на позитиве. К 45-й и правда было 0:2, но в добавленное время Роуз пошел в очередной идиотский дриблинг у своей штрафной. Первый привел к желтой, второй — к классному голу Ляказетта, который все четко сделал в штрафной площади. 1:2 уже к перерыву — снова ядерное дерби северного Лондона.
Уровень ядерности не понизился и во второй половине. «Арсенал» включил режим «все в атаку, а там как пойдет». Кейн мог принести гостям победу, но при 2:1 залупил в штангу. «Арсенал» давил, давил, давил, еще 500 раз давил и заслуженно отыскал второй мяч. Передача Гендузи, которую даже Озил вряд ли бы исполнил, и касание Обамеянга. 2:2 — ничья в North London Derby.
Это было, конечно, не все. «Арсенал» даже забил третий — но гол отменили
Финальные цифры дерби на «Эмирейтс». 26 — 13 по ударам, 11−6 по угловым, 3−6 по желтым карточкам, 1000000 — 100000 по стыкам, ну и 2−2 по голам. Вот это рубка.
|Унаи Эмери
|Маурисио Покеттино
|Александр Ляказетт(Николя Пепе)
|45+1′
|Кристиан Эриксен
|10′
|Пьер-Эмерик Обамеянг(Маттео Гендузи)
|71′
|Харри Кейн
|40′
|1
|Бернд Лено
|1
|Юго Ллорис
|15
|Эйнсли Мэйтланд-Найлс
|6
|Давинсон Санчес
78′
|31
|Сеад Колашинац
|3
|Дэнни Роуз
28′
|5
|Сократис Папастатопулос
87′
|4
|Тоби Алдервейрелд
|23
|Давид Луиз
|5
|Ян Фертонген
|29
|Маттео Гендузи
|8
|Харри Уинкс
74′
|34
|Гранит Джака
90+2′
|17
|Мусса Сиссоко
|19
|Николя Пепе
|23
|Кристиан Эриксен
57′
|14
|Пьер-Эмерик Обамеянг
|10
|Харри Кейн
|11
|Лукас Торрейра
63′
|11
|Эрик Ламела
32′60′
|8
|Дани Себальос
|20
|Деле Алли
|9
|Александр Ляказетт
63′67′
|7
|Сон Хын Мин
79′
|7
|Генрих Мхитарян
|18
|Джовани Ло Сельсо
|3
|Желтые карточки
|5
|0
|Красные карточки
|0
|0
|Голевые моменты
|0
|26
|Удары (всего)
|13
|8
|Удары в створ
|9
|0
|Штанги, перекладины
|0
|11
|Угловые
|6
|13
|Фолы
|19
|3
|Офсайды
|1
|Главный судья
|Мартин Аткинсон(Англия)