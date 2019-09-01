Дерби Северного Лондона — огонь! «Арсенал» и «Тоттенхэм» выдали еще одно шоу

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Не только «Спартак» и «Зенит» сегодня рубились в топовом по афише матче. В Англии тоже была афиша хоть куда — North London Derby, «Арсенал» Эмери против «Тоттенхэма» Почеттино. Лондонские клубы проиграли в 3-м туре. И если поражение «канониров» от «Ливерпуля» было вполне предсказуемо, то домашний провал «шпор» с «Ньюкаслом» — мини-сенсация. Но северолондонское дерби — это всегда чума. Даже если команды не в идеальной форме.

Эмери выбрал на матч крайне ординарный вариант. Почти из Football Manager. Аж три опорника (Джака, Торрейра, Гендузи) и три мега-атакующих игрока — Ляказетт, Пепе, Обамеянг. Исключительно простое решение экс-коуча «Спартака».

Почеттино выпустил в старте Эриксена — это главное. Датчанина, который не скрывал свое желание перейти в «Реал"/"Барсу"/"Ювентус», очень не хватало в старте с «Ньюкаслом». В остальном у «Тоттенхэма» тоже довольно предсказуемый состав — не считая нового правого защитника гостей, Давинсона Санчеса.

«Арсенал» бодро начал, провел пару перспективных атак, конкретно давил как раз на фланг колумбийского дефа «Тоттенхэма». Но, классическая история «канониров», — все это чудесно, только вот хозяева пустили шаблонную атаку «Тоттенхэма». Вынос Льориса — скидка Кейна — пас Сона на ход — и вот вам удар Ламелы с классной позиции. Лено несильный выстрел отбил — прямо на ногу Эриксену. 0:1 уже на 10-й минуте, хотя старт вроде бы получился у «Арсенала».

Второй гол «Тоттенхэма» — тоже дикий фэйл обороны команды Эмери. Сон получил мяч в штрафной — но это не был голевой момент. И вдруг Джака пошел в убийственный подкат — чистейший пенальти на ровном месте. Ну, а Кейн, как обычно, 11-метровый реализовал. 2:0 за 45 минут — «Тоттенхэм» не впечатлил, но защита «Арсенала» была донельзя кошмарна.

Харри Кейн — идеальный форвард для North London Derby. 10 таких матчей в карьере — 10 голов. 5 пенальти — реализованы все. Машина.

Но первый тайм «Арсенал» закончил на позитиве. К 45-й и правда было 0:2, но в добавленное время Роуз пошел в очередной идиотский дриблинг у своей штрафной. Первый привел к желтой, второй — к классному голу Ляказетта, который все четко сделал в штрафной площади. 1:2 уже к перерыву — снова ядерное дерби северного Лондона.

Уровень ядерности не понизился и во второй половине. «Арсенал» включил режим «все в атаку, а там как пойдет». Кейн мог принести гостям победу, но при 2:1 залупил в штангу. «Арсенал» давил, давил, давил, еще 500 раз давил и заслуженно отыскал второй мяч. Передача Гендузи, которую даже Озил вряд ли бы исполнил, и касание Обамеянга. 2:2 — ничья в North London Derby.

Это было, конечно, не все. «Арсенал» даже забил третий — но гол отменили из-за VAR. Почеттино пора переобуваться и признать, что система очень помогает его команде. Помогает ей и Муса Сиссоко — своей супер-физикой. Но с принятием решений у французского атлета беда — минимум две отличные атаки «Тоттенхэма» полузащитник запорол. Ну и ладно — в таком дерби не должно было быть победившего и лузера. Выиграли все — кто смотрел этот шикарный матч.