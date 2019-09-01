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1 сентября, источник: Спорт РИА Новости

«Лацио» и «Рома» сыграли вничью в «вечном дерби Рима»

МОСКВА, 1 сен — РИА Новости. Футболисты «Лацио» сыграли вничью с «Ромой» в римском дерби в рамках второго тура чемпионата Италии.

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Встреча, прошедшая в воскресенье на «Стадио Олимпико» в столице Италии, завершилась со счетом 1:1. Счет в матче открыл защитник «Ромы» Александар Коларов с пенальти (17-я минута), Луис Альберто забил ответный мяч на 59-й минуте.

«Лацио» с 4 очками в активе идет на втором месте в таблице серии А, а «Рома» с 2 баллами занимает 11-ю строчку.

Лацио
1:1
Первый тайм: 0:1
Рома
Футбол, Италия, Тур 21.09.2019, 19:00 (МСК UTC+3)Olimpico
Главные тренеры
Симоне ИндзагиПаулу Фонсека
Голы
Ромеро Луис Альберто(Чиро Иммобиле)58′
Александр Коларов17′
Составы команд
1Томас Стракоша
13Пау Лопес
26Штефан Раду
63′
11Александр Коларов
33Франческо Ачерби
76′
20Федерико Фасио
6Пеззини Лейва Лукас
23Джанлука Манчини
10Ромеро Луис Альберто
4Бриан Кристанте
29Мануэль Лаццари
7Лоренцо Пеллегрини
11Карлос Хоакин Корреа
9Эдин Джеко
17Чиро Иммобиле
55′
99Джастин Клайверт
3Луис Фелипе
26′40′
24Алессандро Флоренци
70′89′
15Бартоломеу Жакинту Баштуш
42Амаду Диавара
19Сенад Лулич
78′
22Николо Дзаньоло
31′79′
22Хони
18Давиде Сантон
84′
21Сергей Милинкович-Савич
71′
17Дженгиз Юндер
67′
16Марко Пароло
27Хавьер Пасторе
Статистика
4Желтые карточки3
0Красные карточки0
0Голевые моменты0
23Удары (всего)11
7Удары в створ3
0Штанги, перекладины0
8Угловые4
15Фолы13
2Офсайды0
Судейская бригада
Главный судьяМарко Гвида(Италия)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти
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