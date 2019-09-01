«Лацио» и «Рома» сыграли вничью в «вечном дерби Рима»
МОСКВА, 1 сен — РИА Новости. Футболисты «Лацио» сыграли вничью с «Ромой» в римском дерби в рамках второго тура чемпионата Италии.
МОСКВА, 1 сен — РИА Новости. Футболисты «Лацио» сыграли вничью с «Ромой» в римском дерби в рамках второго тура чемпионата Италии.
Встреча, прошедшая в воскресенье на «Стадио Олимпико» в столице Италии, завершилась со счетом 1:1. Счет в матче открыл защитник «Ромы» Александар Коларов с пенальти (17-я минута), Луис Альберто забил ответный мяч на 59-й минуте.
«Лацио» с 4 очками в активе идет на втором месте в таблице серии А, а «Рома» с 2 баллами занимает 11-ю строчку.
|Симоне Индзаги
|Паулу Фонсека
|Ромеро Луис Альберто(Чиро Иммобиле)
|58′
|Александр Коларов
|17′
|1
|Томас Стракоша
|13
|Пау Лопес
|26
|Штефан Раду
63′
|11
|Александр Коларов
|33
|Франческо Ачерби
76′
|20
|Федерико Фасио
|6
|Пеззини Лейва Лукас
|23
|Джанлука Манчини
|10
|Ромеро Луис Альберто
|4
|Бриан Кристанте
|29
|Мануэль Лаццари
|7
|Лоренцо Пеллегрини
|11
|Карлос Хоакин Корреа
|9
|Эдин Джеко
|17
|Чиро Иммобиле
55′
|99
|Джастин Клайверт
|3
|Луис Фелипе
26′40′
|24
|Алессандро Флоренци
70′89′
|15
|Бартоломеу Жакинту Баштуш
|42
|Амаду Диавара
|19
|Сенад Лулич
78′
|22
|Николо Дзаньоло
31′79′
|22
|Хони
|18
|Давиде Сантон
84′
|21
|Сергей Милинкович-Савич
71′
|17
|Дженгиз Юндер
67′
|16
|Марко Пароло
|27
|Хавьер Пасторе
|4
|Желтые карточки
|3
|0
|Красные карточки
|0
|0
|Голевые моменты
|0
|23
|Удары (всего)
|11
|7
|Удары в створ
|3
|0
|Штанги, перекладины
|0
|8
|Угловые
|4
|15
|Фолы
|13
|2
|Офсайды
|0
|Главный судья
|Марко Гвида(Италия)