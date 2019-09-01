«Лацио» и «Рома» сыграли вничью в «вечном дерби Рима»

Встреча, прошедшая в воскресенье на «Стадио Олимпико» в столице Италии, завершилась со счетом 1:1. Счет в матче открыл защитник «Ромы» Александар Коларов с пенальти (17-я минута), Луис Альберто забил ответный мяч на 59-й минуте.