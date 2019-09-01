Футболисты БАТЭ сенсационно проиграли «Минску» в чемпионате Беларуси

Действующие чемпионы провалили начальный отрезок сегодняшней игры — к 20-й минуте минчане вели 3:0. Первым ворота Сергея Черника поразил Евгений Чаговец, затем отличились Иван Бахар и Ярослав Яроцкий. Только после перерыва борисовчане прочно завладели инициативой и на 52-й минуте свой гол забил Станислав Драгун, а еще через 12 минут Александр Филипович сократил разрыв до минимума. В оставшееся время подопечные Алексея Баги много атаковли, но спасти игру так и не смогли, потерпев третье поражение в нынешнем первенстве. Футболисты «Минска» одержали четвертую победу и закрепились на 12-й позиции, набрав 20 очков в 20 проведенных встречах.