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22:34 (мск), источник: БЕЛТА

Футболисты БАТЭ сенсационно проиграли «Минску» в чемпионате Беларуси

1 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Борисовский БАТЭ потерпел неожиданное поражение от футболистов «Минска» со счетом 2:3 в гостевом матче 20-го тура чемпионата Беларуси, сообщает корреспондент БЕЛТА.

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Действующие чемпионы провалили начальный отрезок сегодняшней игры — к 20-й минуте минчане вели 3:0. Первым ворота Сергея Черника поразил Евгений Чаговец, затем отличились Иван Бахар и Ярослав Яроцкий. Только после перерыва борисовчане прочно завладели инициативой и на 52-й минуте свой гол забил Станислав Драгун, а еще через 12 минут Александр Филипович сократил разрыв до минимума. В оставшееся время подопечные Алексея Баги много атаковли, но спасти игру так и не смогли, потерпев третье поражение в нынешнем первенстве. Футболисты «Минска» одержали четвертую победу и закрепились на 12-й позиции, набрав 20 очков в 20 проведенных встречах.

Результаты остальных матчей 20-го тура: «Славия» (Мозырь) — «Динамо» (Брест) — 2:4, «Энергетик-БГУ» (Минск) — «Шахтер» (Солигорск) — 1:2, «Неман» (Гродно) — «Динамо» (Минск) — 0:1, «Гомель» — «Ислочь» (Минский район) — 2:2, «Слуцк» — «Витебск» — 3:0.

Положение в лидирующей группе: «Динамо» (Брест) — 48 очков (19 матчей), «Шахтер» — 46 (19), БАТЭ — 43 (18), «Динамо» (Минск) — 37 (19), «Ислочь» — 34 (20).

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