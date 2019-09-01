Футболисты БАТЭ сенсационно проиграли «Минску» в чемпионате Беларуси

Действующие чемпионы провалили начальный отрезок сегодняшней игры — к 20-й минуте минчане вели 3:0. Первым ворота Сергея Черника поразил Евгений Чаговец, затем отличились Иван Бахар и Ярослав Яроцкий. Только после перерыва борисовчане прочно завладели инициативой и на 52-й минуте свой гол забил Станислав Драгун, а еще через 12 минут Александр Филипович сократил разрыв до минимума. В оставшееся время подопечные Алексея Баги много атаковли, но спасти игру так и не смогли, потерпев третье поражение в нынешнем первенстве. Футболисты «Минска» одержали четвертую победу и закрепились на 12-й позиции, набрав 20 очков в 20 проведенных встречах.
Результаты остальных матчей 20-го тура: «Славия» (Мозырь) — «Динамо» (Брест) — 2:4, «Энергетик-БГУ» (Минск) — «Шахтер» (Солигорск) — 1:2, «Неман» (Гродно) — «Динамо» (Минск) — 0:1, «Гомель» — «Ислочь» (Минский район) — 2:2, «Слуцк» — «Витебск» — 3:0.
Положение в лидирующей группе: «Динамо» (Брест) — 48 очков (19 матчей), «Шахтер» — 46 (19), БАТЭ — 43 (18), «Динамо» (Минск) — 37 (19), «Ислочь» — 34 (20).