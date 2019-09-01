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1 сентября, источник: Чемпионат.com

«Атлетико» обыграл «Эйбар», проигрывая по ходу матча 0:2

«Атлетико» обыграл «Эйбар» в матче 3-го тура чемпионата Испании.

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Встреча проходила в Мадриде на стадионе «Ванда Метрополитано». Итоговый счёт матча — 3:2.

Начало игры сложилось для хозяев не лучшим образом: уже к 20-й минуте они проигрывали со счётом 0:2. У гостей забили Шарлес и Анайц Арбилья. Ещё до перерыва Жоау Фелиш сократил отставание в счёте, а после перерыва победу «матрасникам» принесли результативные удары Витоло и Томаса Парти.

«Атлетико» возглавил турнирную таблицу чемпионата Испании, набрав в 3 играх 9 очков. «Матрасники» — единственная команда Примеры, не терявшая пока очков. «Эйбар», имея в активе 1 очко, занимает 18-е место.

В параллельном матче «Эспаньол», который является соперником ЦСКА по групповому этапу Лиги Европы, проиграл на своём поле «Гранаде» — 0:3.

Атлетико
3:2
Первый тайм: 1:2
Эйбар
Футбол, Испания, Тур 31.09.2019, 20:00 (МСК UTC+3)Wanda Metropolitano
Главные тренеры
Диего СимеонеХосе Луис Мендилибар
Голы
Жоау Феликс(Диегу Коста)27′
Диас де Оливейра Шарлес(Фабиан Орельяна)7′
Виктор Мачин Перес Витоло(Ренан Лоди)52′
Анайц Арбилья19′
Томас Партей90′
Составы команд
13Ян Облак
1Марко Дмитрович
69′
2Хосе Хименес
4Иван Рамис
12Ренан Лоди
23Анайц Арбилья
22Марио Эрмосо
24Альваро Техеро
23Киран Триппьер
8Папакули Диоп
6Коке
10Эдуардо Экспосито
8Ньигес Сауль
14Фабиан Орельяна
15′
19Диегу Коста
22Такаси Инуи
4′
14Маркос Льоренте
45′
6Серхио Диас Альварес
55′
20Виктор Мачин Перес Витоло
12Паулу Андре Оливейра
7Жоау Феликс
84′
19Диас де Оливейра Шарлес
63′
5Томас Партей
17Энрике Гарсия Мартинес Кике
11Тома Лемар
78′
21Санчес Хиль Педро Леон
86′
32Родриго Рикельме
20Роберто Корреа
Статистика
0Желтые карточки3
0Красные карточки0
0Голевые моменты0
7Удары (всего)6
3Удары в створ2
0Штанги, перекладины0
1Угловые1
9Фолы15
9Офсайды0
Судейская бригада
Главный судьяСантьяго Хайме Латре(Испания)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти
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