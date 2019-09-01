«Атлетико» обыграл «Эйбар», проигрывая по ходу матча 0:2
«Атлетико» обыграл «Эйбар» в матче 3-го тура чемпионата Испании.
«Атлетико» обыграл «Эйбар» в матче 3-го тура чемпионата Испании.
Встреча проходила в Мадриде на стадионе «Ванда Метрополитано». Итоговый счёт матча — 3:2.
Начало игры сложилось для хозяев не лучшим образом: уже к 20-й минуте они проигрывали со счётом 0:2. У гостей забили Шарлес и Анайц Арбилья. Ещё до перерыва Жоау Фелиш сократил отставание в счёте, а после перерыва победу «матрасникам» принесли результативные удары Витоло и Томаса Парти.
«Атлетико» возглавил турнирную таблицу чемпионата Испании, набрав в 3 играх 9 очков. «Матрасники» — единственная команда Примеры, не терявшая пока очков. «Эйбар», имея в активе 1 очко, занимает 18-е место.
В параллельном матче «Эспаньол», который является соперником ЦСКА по групповому этапу Лиги Европы, проиграл на своём поле «Гранаде» — 0:3.
|Диего Симеоне
|Хосе Луис Мендилибар
|Жоау Феликс(Диегу Коста)
|27′
|Диас де Оливейра Шарлес(Фабиан Орельяна)
|7′
|Виктор Мачин Перес Витоло(Ренан Лоди)
|52′
|Анайц Арбилья
|19′
|Томас Партей
|90′
|13
|Ян Облак
|1
|Марко Дмитрович
69′
|2
|Хосе Хименес
|4
|Иван Рамис
|12
|Ренан Лоди
|23
|Анайц Арбилья
|22
|Марио Эрмосо
|24
|Альваро Техеро
|23
|Киран Триппьер
|8
|Папакули Диоп
|6
|Коке
|10
|Эдуардо Экспосито
|8
|Ньигес Сауль
|14
|Фабиан Орельяна
15′
|19
|Диегу Коста
|22
|Такаси Инуи
4′
|14
|Маркос Льоренте
45′
|6
|Серхио Диас Альварес
55′
|20
|Виктор Мачин Перес Витоло
|12
|Паулу Андре Оливейра
|7
|Жоау Феликс
84′
|19
|Диас де Оливейра Шарлес
63′
|5
|Томас Партей
|17
|Энрике Гарсия Мартинес Кике
|11
|Тома Лемар
78′
|21
|Санчес Хиль Педро Леон
86′
|32
|Родриго Рикельме
|20
|Роберто Корреа
|0
|Желтые карточки
|3
|0
|Красные карточки
|0
|0
|Голевые моменты
|0
|7
|Удары (всего)
|6
|3
|Удары в створ
|2
|0
|Штанги, перекладины
|0
|1
|Угловые
|1
|9
|Фолы
|15
|9
|Офсайды
|0
|Главный судья
|Сантьяго Хайме Латре(Испания)