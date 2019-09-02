«Порту» разгромил «Виторию» в матче чемпионата Португалии
МОСКВА, 1 сен — РИА Новости. «Порту» разгромил «Виторию» из Гимарайнша в домашнем матче третьего тура чемпионата Португалии по футболу.
МОСКВА, 1 сен — РИА Новости. «Порту» разгромил «Виторию» из Гимарайнша в домашнем матче третьего тура чемпионата Португалии по футболу.
Встреча, прошедшая в Порту, завершилась со счетом 3:0. Дубль оформил Мусса Марега (на 14-й и 90+3-й минутах), также голом отметился Иван Маркано (88). С первой минуты игры «Витория» играла вдесятером: был удален Эдмонд Тапсоба. Затем красную карточку получил еще один игрок клуба из Гимарайнша Дэвидсон (79).
«Порту» с 9 очками располагается на втором месте в чемпионате, «Витория» (2) идет на 17-й строчке.