«Порту» разгромил «Виторию» в матче чемпионата Португалии

Встреча, прошедшая в Порту, завершилась со счетом 3:0. Дубль оформил Мусса Марега (на 14-й и 90+3-й минутах), также голом отметился Иван Маркано (88). С первой минуты игры «Витория» играла вдесятером: был удален Эдмонд Тапсоба. Затем красную карточку получил еще один игрок клуба из Гимарайнша Дэвидсон (79).