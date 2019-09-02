Дубль Бэйла помог «Реалу» избежать поражения в матче Примеры с «Вильярреалом»
В матче 3-го тура чемпионата Испании «Вильярреал» сыграл вничью с мадридским «Реалом».
В матче 3-го тура чемпионата Испании «Вильярреал» сыграл вничью с мадридским «Реалом».
Встреча проходила на стадионе «Керамика — Эль-Мадригал» в Вильярреале. Итоговый счёт матча — 2:2.
Хозяев вперёд уже на 12-й минуте встречи вывел результативный удар форварда Херара Морено. На 45+1-й минуте Гарет Бэйл с передачи Даниэля Карвахаля восстановил паритет. На 74-й минуте второй мяч в ворота Тибо Куртуа забил Мойсес Гомес. Ассист на счету Хавьера Онтивероса. Избежать поражения «сливочным» удалось на 86-й минуте. Бэйл во второй раз огорчил Андреса Фернандеса. Голевой передачей в этом моменте отметился Лука Модрич.
В турнирной таблице чемпионата Испании «Реал» занимает 5-е место, имея в активе 5 очков. «Вильярреал» (2) занимает 16-е место.
|Хавьер Кальеха
|Зинедин Зидан
|Херард Морено
|12′
|Гарет Бэйл(Даниэль Карвахаль)
|45+1′
|Бордонадо Мойсес Гомес(Хавьер Онтиверос)
|74′
|Гарет Бэйл(Лука Модрич)
|86′
|13
|Морено Андрес Фернандес
|13
|Тибо Куртуа
|2
|Перес Марио Гаспар
|2
|Даниэль Карвахаль
|16
|Хави Кинтилья
52′
|23
|Ферлан Менди
77′
|3
|Рауль Альбиоль
|4
|Серхио Рамос
|4
|Пау Торрес
|5
|Рафаэль Варан
|23
|Бордонадо Мойсес Гомес
|11
|Гарет Бэйл
90+2′90+4′
|7
|Херард Морено
|14
|Каземиру
90′
|10
|Висенте де ла Фуэнте Иборра
|9
|Карим Бензема
|11
|Самуэль Чиквуэзе
55′
|17
|Лукас Васкес
74′
|24
|Хавьер Онтиверос
|28
|Винисиус Жуниор
|17
|Карл Токо-Экамби
62′
|8
|Тони Кроос
82′
|19
|Андре-Франк Замбо
|15
|Федерико Вальверде
|8
|Санти Касорла
73′
|18
|Лука Йович
68′
|9
|Карлос Бакка
|10
|Лука Модрич
|1
|Желтые карточки
|4
|0
|Красные карточки
|0
|0
|Голевые моменты
|0
|10
|Удары (всего)
|17
|5
|Удары в створ
|5
|0
|Штанги, перекладины
|0
|1
|Угловые
|8
|8
|Фолы
|14
|1
|Офсайды
|2
|Главный судья
|Хесус Хиль Мансано(Испания)