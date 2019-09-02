Текущие события
Футбол. Зарубежный
1.09
Марсель
Сент-Этьен
10
Футбол. Зарубежный
1.09
Вильярреал
Реал
22
Футбол. Зарубежный
1.09
Аталанта
Торино
23
Футбол. Зарубежный
1.09
Кальяри
Интер
12
Футбол. Зарубежный
1.09
Дженоа
Фиорентина
21
Футбол. Зарубежный
1.09
Лечче
Верона
01
Футбол. Зарубежный
1.09
Сассуоло
Сампдория
41
Футбол. Зарубежный
1.09
Удинезе
Парма
13
Футбол. Зарубежный
1.09
Атлетико
Эйбар
32
Футбол. Зарубежный
1.09
Эспаньол
Гранада
03
Футбол. Премьер-лига
1.09
Спартак
Зенит
01
Футбол. Зарубежный
1.09
Айнтрахт Ф
Фортуна Д
21
Футбол. Зарубежный
1.09
Лацио
Рома
11
Футбол. Зарубежный
1.09
Арсенал
Тоттенхэм Хотспур
22
Футбол. Зарубежный
1.09
Страсбур
Монако
22
Футбол. Зарубежный
1.09
Валенсия
Мальорка
20
Футбол. Премьер-лига
1.09
Арсенал Т
ЦСКА
12
Футбол. Зарубежный
1.09
Вердер
Аугсбург
32
Футбол. Зарубежный
1.09
Эвертон
Вулверхэмптон Уондерерс
32
Футбол. Зарубежный
1.09
Ренн
Ницца
12
Футбол. Зарубежный
1.09
Реймс
Лилль
20
Футбол. Премьер-лига
1.09
Урал
Краснодар
24
Все события
Фоторепортажи
8Гол Жиркова принес «Зениту» победу над «Спартаком»
8«Спартак» остался без еврокубков
00:37 (мск), источник: Чемпионат.com

Дубль Бэйла помог «Реалу» избежать поражения в матче Примеры с «Вильярреалом»

В матче 3-го тура чемпионата Испании «Вильярреал» сыграл вничью с мадридским «Реалом».

Наверх
Источник: Reuters

Встреча проходила на стадионе «Керамика — Эль-Мадригал» в Вильярреале. Итоговый счёт матча — 2:2.

Хозяев вперёд уже на 12-й минуте встречи вывел результативный удар форварда Херара Морено. На 45+1-й минуте Гарет Бэйл с передачи Даниэля Карвахаля восстановил паритет. На 74-й минуте второй мяч в ворота Тибо Куртуа забил Мойсес Гомес. Ассист на счету Хавьера Онтивероса. Избежать поражения «сливочным» удалось на 86-й минуте. Бэйл во второй раз огорчил Андреса Фернандеса. Голевой передачей в этом моменте отметился Лука Модрич.

В турнирной таблице чемпионата Испании «Реал» занимает 5-е место, имея в активе 5 очков. «Вильярреал» (2) занимает 16-е место.

Вильярреал
2:2
Первый тайм: 1:1
Реал
Футбол, Испания, Тур 31.09.2019, 22:00 (МСК UTC+3)Estadio de la Ceramica
Главные тренеры
Хавьер КальехаЗинедин Зидан
Голы
Херард Морено12′
Гарет Бэйл(Даниэль Карвахаль)45+1′
Бордонадо Мойсес Гомес(Хавьер Онтиверос)74′
Гарет Бэйл(Лука Модрич)86′
Составы команд
13Морено Андрес Фернандес
13Тибо Куртуа
2Перес Марио Гаспар
2Даниэль Карвахаль
16Хави Кинтилья
52′
23Ферлан Менди
77′
3Рауль Альбиоль
4Серхио Рамос
4Пау Торрес
5Рафаэль Варан
23Бордонадо Мойсес Гомес
11Гарет Бэйл
90+2′90+4′
7Херард Морено
14Каземиру
90′
10Висенте де ла Фуэнте Иборра
9Карим Бензема
11Самуэль Чиквуэзе
55′
17Лукас Васкес
74′
24Хавьер Онтиверос
28Винисиус Жуниор
17Карл Токо-Экамби
62′
8Тони Кроос
82′
19Андре-Франк Замбо
15Федерико Вальверде
8Санти Касорла
73′
18Лука Йович
68′
9Карлос Бакка
10Лука Модрич
Статистика
1Желтые карточки4
0Красные карточки0
0Голевые моменты0
10Удары (всего)17
5Удары в створ5
0Штанги, перекладины0
1Угловые8
8Фолы14
1Офсайды2
Судейская бригада
Главный судьяХесус Хиль Мансано(Испания)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти
Вильярреал
НовостиМатчиСоставСтатистика
Реал
НовостиМатчиСоставСтатистика
Испания
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
 Самые шикарные девушки "Инстаграма"!
Новая звезда российского тенниса покорила своей красотой!
Гол Жиркова принес «Зениту» победу. У «Спартака» не было шансов
«Арсенал» и «Тоттенхэм» выдали еще одно шоу в лондонском дерби
Чудо-гол. Пушка «Авангарда» пробила чемпиона КХЛ
Гогуа подарил ЦСКА первый камбэк больше чем за год
Пилот «Феррари» Леклер впервые победил на этапах «Формулы-1»
СуперСлуцкий. «Витесс» уходит на перерыв лидером чемпионата
Российские волейболистки вышли в 1/4 финала чемпионата Европы
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь