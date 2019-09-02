Соперник «Краснодара» по ЛЕ «Трабзонспор» потерял очки в чемпионате Турции
МОСКВА, 2 сен — РИА Новости. «Трабзонспор» на выезде сыграл вничью с «Фенербахче» в матче третьего тура чемпионата Турции по футболу.
МОСКВА, 2 сен — РИА Новости. «Трабзонспор» на выезде сыграл вничью с «Фенербахче» в матче третьего тура чемпионата Турции по футболу.
Встреча, прошедшая в Стамбуле, завершилась со счетом 1:1. В составе хозяев гол забил Гарри Родригеш (17), у гостей отличился Калеб Экубан (28).
«Трабзонспор» выступает в одной группе Лиги Европы с «Краснодаром».