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8Гол Жиркова принес «Зениту» победу над «Спартаком»
8«Спартак» остался без еврокубков
00:41 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Соперник «Краснодара» по ЛЕ «Трабзонспор» потерял очки в чемпионате Турции

МОСКВА, 2 сен — РИА Новости. «Трабзонспор» на выезде сыграл вничью с «Фенербахче» в матче третьего тура чемпионата Турции по футболу.

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Встреча, прошедшая в Стамбуле, завершилась со счетом 1:1. В составе хозяев гол забил Гарри Родригеш (17), у гостей отличился Калеб Экубан (28).

«Трабзонспор» выступает в одной группе Лиги Европы с «Краснодаром».

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