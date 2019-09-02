Текущие события
Футбол. Зарубежный
1.09
Марсель
Сент-Этьен
10
Футбол. Зарубежный
1.09
Вильярреал
Реал
22
Футбол. Зарубежный
1.09
Удинезе
Парма
13
Футбол. Зарубежный
1.09
Сассуоло
Сампдория
41
Футбол. Зарубежный
1.09
Лечче
Верона
01
Футбол. Зарубежный
1.09
Дженоа
Фиорентина
21
Все события
Фоторепортажи
8«Спартак» остался без еврокубков
8Все позоры «Спартака» в отборах еврокубков
09:24 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Соперник «Зенита» по ЛЧ «Бенфика» разгромила «Брагу»

МОСКВА, 2 сен — РИА Новости. «Бенфика» на выезде с крупным счетом переиграла «Брагу» в матче четвертого тура чемпионата Португалии по футболу.

Наверх
Источник: AP 2019

Встреча, прошедшая в Браге в воскресенье, завершилась со счетом 4:0. В составе гостей дубль оформил Пицци — на 25-й минуте с пенальти и 47-й. Затем два автогола забили игроки «Браги» — Бруно Виана (51) и Рикарду Эсжайю (73).

«Бенфика» с 9 очками располагается на втором месте в турнирной таблице, «Брага» (4) идет на 13-й строчке. «Зенит» встретится с «Бенфикой» на групповом этапе Лиги чемпионов, игры пройдут 2 октября и 10 декабря.

Читайте также
Бенфика
НовостиМатчиСоставСтатистика
Брага
НовостиМатчиСоставСтатистика
Италия
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
Испания
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
Англия
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
Германия
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
Украина
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
Франция
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
 Кононов назвал виновного в поражении 'Спартака' от 'Зенита'
Русская красотка, которая покорит не только US Open, но и вас
Гол Жиркова принес «Зениту» победу. У «Спартака» не было шансов
«Арсенал» и «Тоттенхэм» выдали еще одно шоу в лондонском дерби
Медведева: Надо уметь говорить людям «нет»
Россиянин вышел в четвертьфинал US Open
СМИ узнали о планах «Ромы» арендовать хавбека у «Арсенала»
СуперСлуцкий. «Витесс» уходит на перерыв лидером чемпионата
Пакьяо запустил собственную криптовалюту
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь