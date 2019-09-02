Соперник «Зенита» по ЛЧ «Бенфика» разгромила «Брагу»
МОСКВА, 2 сен — РИА Новости. «Бенфика» на выезде с крупным счетом переиграла «Брагу» в матче четвертого тура чемпионата Португалии по футболу.
МОСКВА, 2 сен — РИА Новости. «Бенфика» на выезде с крупным счетом переиграла «Брагу» в матче четвертого тура чемпионата Португалии по футболу.
Встреча, прошедшая в Браге в воскресенье, завершилась со счетом 4:0. В составе гостей дубль оформил Пицци — на 25-й минуте с пенальти и 47-й. Затем два автогола забили игроки «Браги» — Бруно Виана (51) и Рикарду Эсжайю (73).
«Бенфика» с 9 очками располагается на втором месте в турнирной таблице, «Брага» (4) идет на 13-й строчке. «Зенит» встретится с «Бенфикой» на групповом этапе Лиги чемпионов, игры пройдут 2 октября и 10 декабря.