Соперник «Зенита» по ЛЧ «Бенфика» разгромила «Брагу»

Встреча, прошедшая в Браге в воскресенье, завершилась со счетом 4:0. В составе гостей дубль оформил Пицци — на 25-й минуте с пенальти и 47-й. Затем два автогола забили игроки «Браги» — Бруно Виана (51) и Рикарду Эсжайю (73).