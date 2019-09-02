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09:30 (мск), источник: Lenta.Ru

Игрок МЮ поддержал критику главного тренера лайком

Полузащитник «Манчестер Юнайтед» и сборной Сербии Неманья Матич поставил лайк комментарию под постом в Instagram, в котором фанат выступил с критикой главного тренера команды Уле-Гуннара Сульшера. Об этом сообщает Metro.

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Источник: Reuters

Один из болельщиков написал, что испытывает ненависть к норвежскому специалисту. Фанат также посоветовал сербу покинуть клуб, в котором главный тренер в него не верит.

«Манчестер Юнайтед» после четырех туров чемпионата страны имеет в активе пять очков и занимает седьмое место в Английской премьер-лиге (АПЛ). Матич в нынешнем сезоне провел на поле лишь 22 минуты.

В сентябре прошлого года от работы с основным составом московского «Спартака» по решению главного тренера были отстранены Денис Глушаков и Андрей Ещенко. За несколько дней до этого игроки поставили лайк посту в Instagram с критикой наставника красно-белых Массимо Карреру.

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