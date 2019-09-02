Текущие события
Футбол. Зарубежный
1.09
Марсель
Сент-Этьен
10
Футбол. Зарубежный
1.09
Вильярреал
Реал
22
Футбол. Зарубежный
1.09
Удинезе
Парма
13
Футбол. Зарубежный
1.09
Сассуоло
Сампдория
41
Футбол. Зарубежный
1.09
Лечче
Верона
01
Футбол. Зарубежный
1.09
Дженоа
Фиорентина
21
Все события
Фоторепортажи
8«Спартак» остался без еврокубков
8Все позоры «Спартака» в отборах еврокубков
09:34 (мск), источник: Спорт РИА Новости

СМИ узнали о планах «Ромы» арендовать Мхитаряна у «Арсенала»

МОСКВА, 2 сен — РИА Новости. Итальянская «Рома» намерена арендовать полузащитника лондонского футбольного клуба «Арсенал» и сборной Армении Генриха Мхитаряна, сообщает Mirror.

Наверх
Источник: РИА "Новости"

По информации издания, сложности в переговорах между клубами могут возникнуть из-за зарплаты Мхитаряна, который получает 200 тысяч фунтов стерлингов в неделю.

Мхитарян перешел в «Арсенал» из «Манчестер Юнайтед» в январе 2018 года. Контракт 30-летнего футболиста с «канонирами» рассчитан до 2021 года.

Читайте также
Рома
НовостиМатчиСоставСтатистика
Арсенал
НовостиМатчиСоставСтатистика
Англия
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
 Кононов назвал виновного в поражении 'Спартака' от 'Зенита'
Русская красотка, которая покорит не только US Open, но и вас
Гол Жиркова принес «Зениту» победу. У «Спартака» не было шансов
«Арсенал» и «Тоттенхэм» выдали еще одно шоу в лондонском дерби
Медведева: Надо уметь говорить людям «нет»
Россиянин вышел в четвертьфинал US Open
СуперСлуцкий. «Витесс» уходит на перерыв лидером чемпионата
Пакьяо запустил собственную криптовалюту
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь