СМИ узнали о планах «Ромы» арендовать Мхитаряна у «Арсенала»
МОСКВА, 2 сен — РИА Новости. Итальянская «Рома» намерена арендовать полузащитника лондонского футбольного клуба «Арсенал» и сборной Армении Генриха Мхитаряна, сообщает Mirror.
МОСКВА, 2 сен — РИА Новости. Итальянская «Рома» намерена арендовать полузащитника лондонского футбольного клуба «Арсенал» и сборной Армении Генриха Мхитаряна, сообщает Mirror.
По информации издания, сложности в переговорах между клубами могут возникнуть
Мхитарян перешел в «Арсенал» из «Манчестер Юнайтед» в январе 2018 года. Контракт 30-летнего футболиста с «канонирами» рассчитан до 2021 года.