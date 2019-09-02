СМИ: Футболист «Хетафе» Матиас Оливера арестован за участие в драке
МОСКВА, 2 сен — РИА Новости. Уругвайский защитник испанского «Хетафе» Матиас Оливера арестован полицией за участие в драке недалеко от отеля в Альбасете, сообщает El Confidencial.
МОСКВА, 2 сен — РИА Новости. Уругвайский защитник испанского «Хетафе» Матиас Оливера арестован полицией за участие в драке недалеко от отеля в Альбасете, сообщает El Confidencial.
По информации издания, Оливера в Альбасете провел время в компании друзей в одном из местных ночных клубов, после чего на рассвете стал участником инцидента. Источник, близкий к окружению 21-летнего футболиста, утверждает, что Оливера не участвовал в драке, а только пытался разнять стороны конфликта. Отмечается, что игрок все еще находится под стражей.
Оливера уже проинформировал свой клуб об инциденте, «Хетафе» планирует принять решение о наказании игрока в понедельник после его объяснений.
«Хетафе» является соперником «Краснодара» на групповом этапе Лиги Европы.