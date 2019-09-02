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09:37 (мск), источник: Спорт РИА Новости

СМИ: Футболист «Хетафе» Матиас Оливера арестован за участие в драке

МОСКВА, 2 сен — РИА Новости. Уругвайский защитник испанского «Хетафе» Матиас Оливера арестован полицией за участие в драке недалеко от отеля в Альбасете, сообщает El Confidencial.

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Источник: AP 2019

По информации издания, Оливера в Альбасете провел время в компании друзей в одном из местных ночных клубов, после чего на рассвете стал участником инцидента. Источник, близкий к окружению 21-летнего футболиста, утверждает, что Оливера не участвовал в драке, а только пытался разнять стороны конфликта. Отмечается, что игрок все еще находится под стражей.

Оливера уже проинформировал свой клуб об инциденте, «Хетафе» планирует принять решение о наказании игрока в понедельник после его объяснений.

«Хетафе» является соперником «Краснодара» на групповом этапе Лиги Европы.

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