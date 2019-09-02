СМИ: Футболист «Хетафе» Матиас Оливера арестован за участие в драке

По информации издания, Оливера в Альбасете провел время в компании друзей в одном из местных ночных клубов, после чего на рассвете стал участником инцидента. Источник, близкий к окружению 21-летнего футболиста, утверждает, что Оливера не участвовал в драке, а только пытался разнять стороны конфликта. Отмечается, что игрок все еще находится под стражей.