Текущие события
Футбол. Зарубежный
1.09
Марсель
Сент-Этьен
10
Футбол. Зарубежный
1.09
Вильярреал
Реал
22
Футбол. Зарубежный
1.09
Удинезе
Парма
13
Футбол. Зарубежный
1.09
Сассуоло
Сампдория
41
Футбол. Зарубежный
1.09
Лечче
Верона
01
Футбол. Зарубежный
1.09
Дженоа
Фиорентина
21
Все события
Фоторепортажи
8«Спартак» остался без еврокубков
8Все позоры «Спартака» в отборах еврокубков
09:46 (мск), источник: Vesti.kz

Защитник из итальянской Серии C забил гол с центра поля и удивил всю команду

Защитник Марко Шиавино из итальянской Серии C забил гол с центра поля, сообщает «Евроспорт».

Наверх

Это произошло в матче второго тура Серии C, в котором «Паганезе» на своем поле выиграл у «Монополи» — 2:0. Причем оба гола своей команды забил Шиавино.

Победным стал мяч на 11-й минуте, который итальянец зашвырнул в ворота соперника ударом от центральной линии поля. При этом на поле праздновать этот гол выбежали все: тренеры, запасные и другие представители команды.

Итальянская Серия C делится на три группы — A, B и C. «Паганезе» выступает в группе C и занимает восьмую строчку в турнирной таблице.

Во время загрузки произошла ошибка.
Читайте также
Италия
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
Испания
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
Англия
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
Германия
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
Украина
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
Франция
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
Стал известен гонорар казахского бойца из России Исмагулова за третью победу в UFC
Гол Жиркова принес «Зениту» победу. У «Спартака» не было шансов
«Арсенал» и «Тоттенхэм» выдали еще одно шоу в лондонском дерби
Медведева: Надо уметь говорить людям «нет»
Россиянин вышел в четвертьфинал US Open
СМИ узнали о планах «Ромы» арендовать хавбека у «Арсенала»
СуперСлуцкий. «Витесс» уходит на перерыв лидером чемпионата
Пакьяо запустил собственную криптовалюту
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь