Защитник из итальянской Серии C забил гол с центра поля и удивил всю команду

Это произошло в матче второго тура Серии C, в котором «Паганезе» на своем поле выиграл у «Монополи» — 2:0. Причем оба гола своей команды забил Шиавино.

Итальянская Серия C делится на три группы — A, B и C. «Паганезе» выступает в группе C и занимает восьмую строчку в турнирной таблице.