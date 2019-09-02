Защитник из итальянской Серии C забил гол с центра поля и удивил всю команду
Защитник Марко Шиавино из итальянской Серии C забил гол с центра поля, сообщает «Евроспорт».
Защитник Марко Шиавино из итальянской Серии C забил гол с центра поля, сообщает «Евроспорт».
Это произошло в матче второго тура Серии C, в котором «Паганезе» на своем поле выиграл у «Монополи» — 2:0. Причем оба гола своей команды забил Шиавино.
Победным стал мяч на 11-й минуте, который итальянец зашвырнул в ворота соперника ударом от центральной линии поля. При этом на поле праздновать этот гол выбежали все: тренеры, запасные и другие представители команды.
Итальянская Серия C делится на три группы — A, B и C. «Паганезе» выступает в группе C и занимает восьмую строчку в турнирной таблице.