Защитник из итальянской Серии C забил гол с центра поля и удивил всю команду

Это произошло в матче второго тура Серии C, в котором «Паганезе» на своем поле выиграл у «Монополи» — 2:0. Причем оба гола своей команды забил Шиавино.

Победным стал мяч на 11-й минуте, который итальянец зашвырнул в ворота соперника ударом от центральной линии поля. При этом на поле праздновать этот гол выбежали все: тренеры, запасные и другие представители команды.