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14:27 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Дармиан перешел из «Манчестер Юнайтед» в «Парму»

МОСКВА, 2 сен — РИА Новости. Итальянский защитник Маттео Дармиан, выступавший за «Манчестер Юнайтед», перешел в «Парму», сообщается на официальном сайте английского футбольного клуба.

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«Парма» на своем сайте сообщила, что 29-летний Дармиан подписал контракт с клубом до 30 июня 2023 года.

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Дармиан перешел в «Манчестер Юнайтед» в 2015 году из «Торино». За английский клуб он провел 92 матча и забил один гол.

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