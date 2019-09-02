Дармиан перешел из «Манчестер Юнайтед» в «Парму»

«Парма» на своем сайте сообщила, что 29-летний Дармиан подписал контракт с клубом до 30 июня 2023 года.

Дармиан перешел в «Манчестер Юнайтед» в 2015 году из «Торино». За английский клуб он провел 92 матча и забил один гол.