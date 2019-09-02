Матч против «Шахтера» стал для Георгия Жукова юбилейным в КПЛ

Юбилейной для уроженца Семея и воспитанника бельгийского футбола стала гостевая игра против «Шахтера», в которой его клуб победил со счетом 4:0.

В КПЛ Жуков дебютировал 28 мая 2014 года в матче с «Таразом» (2:1). Всего за столичный клуб в КПЛ он провел 39 игр и забил два гола.