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14:53 (мск), источник: Vesti.kz

Матч против «Шахтера» стал для Георгия Жукова юбилейным в КПЛ

Полузащитник «Кайрата» и сборной Казахстана Георгий Жуков провел 100-й матч в КПЛ, сообщает KazFootball.kz.

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Юбилейной для уроженца Семея и воспитанника бельгийского футбола стала гостевая игра против «Шахтера», в которой его клуб победил со счетом 4:0.

В КПЛ Жуков дебютировал 28 мая 2014 года в матче с «Таразом» (2:1). Всего за столичный клуб в КПЛ он провел 39 игр и забил два гола.

После «Астаны» Жуков успел поиграть за голландскую «Роду» и российский «Урал», а в 2017 году перешел в «Кайрат». За алматинский клуб на данный момент он сыграл 61 матч в КПЛ и забил три гола. Всего за 100 игр на счету 24-летнего Жукова пять голов.

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