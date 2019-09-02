Ван Дейк, Месси и Роналду вошли в тройку претендентов на звание игрока года по версии ФИФА

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В прошлом сезоне «Ливерпуль» с ван Дейком в составе стал победителем Лиги чемпионов и занял второе место в чемпионате Англии, уступив «Манчестер Сити».

Ранее ван Дейк стал обладателем приза лучшему игроку сезона по версии Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА), опередив Месси и Роналду. В июле в составе сборной Нидерландов 28-летний игрок дошел до финала Лиги наций УЕФА, где его команда уступила сборной Португалии (0:1).

Месси в прошедшем сезоне стал чемпионом Испании, дошел вместе с «Барселоной» до полуфинала Лиги чемпионов, где испанская команда уступила «Ливерпулю» (3:0, 0:4), а вместе со сборной Аргентины он стал бронзовым призером Кубка Америки 2019 года.

Роналду в сезоне-2018/19 завоевал титул чемпиона Италии, дошел до четвертьфинала Лиги чемпионов, где «Ювентус» проиграл голландскому «Аяксу» (1:1, 1:2), а в составе национальной команды Португалии выиграл Лигу наций.