Алиссон и Эдерсон вошли в тройку претендентов на звание вратаря года по версии ФИФА

Источник: РИА "Новости"

Награда лучшему вратарю вручается с 2017 года, ее первым обладателем стал итальянец Джанлуиджи Буффон («Ювентус»), в прошлом году этого звания удостоился бельгиец Тибо Куртуа, который выступал в составе английского «Челси», а в настоящий момент является игроком испанского «Реала» (Мадрид). 29 августа Алиссон был признан лучшим вратарем Лиги чемпионов прошлого сезона, он перешел в «Ливерпуль» прошлым летом и в минувшем сезоне стал с клубом победителем Лиги чемпионов, а также занял второе место в чемпионате Англии. Эдерсон стал чемпионом Англии, обладателем кубка страны и Кубка английской лиги, в составе сборной Бразилии оба голкипера одержали победу на Кубке Америки. В прошлом сезоне тер Штеген стал чемпионом Испании и дошел с «Барселоной» до полуфинала Лиги чемпионов, футболист был включен в символическую сборную сезона Лиги чемпионов по версии Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА).

Также ФИФА объявила претенденток на звание лучшего голкипера, награда будет вручена впервые. В шорт-лист вошли чилийка Кристиана Эндлер (французский ПСЖ), шведка Хедвиг Линдаль (в прошедшем сезоне выступала за английский «Челси», летом перешла в немецкий «Вольфсбург») и голландка Сари ван Венендал (в прошедшем сезоне выступала за английский «Арсенал», летом перешла в испанский «Атлетико» из Мадрида).

В шорт-лист претендентов на звание лучшего гола вошли забитые мячи аргентинского нападающего «Барселоны» Лионеля Месси, колумбийского полузащитника аргентинского клуба «Ривер Плейт» Хуана Кинтеро и венгерского нападающего «Дебрецена» Даниэля Жори.

В тройку претендентов на награду лучшего болельщика вошли бразильянка Сильвия Грекко, которая рассказывала слепому сыну, что происходит на поле в матчах с участием его любимого клуба «Палмейраса», фанаты сборной Нидерландов, которые ярко поддерживали команду во время женского чемпионата мира во Франции, и уругваец Хусто Санчес, который болеет за «Серро» и посещает каждый матч главного противника — «Рамплы» — в память об умершем сыне.