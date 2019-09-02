Навас в «ПСЖ» — главная бомба дедлайна и провал «Реала». Перес слил Кейлора как Касильяса

Источник: РИА "Новости"

Кейлор Навас держался против «Рубина» двести минут. Из них половина — в «Лужниках», не уютных, как сейчас, а холодных и пустых: за прорывом казанцев в четвертьфинал Лиги Европы наблюдала тысяча человек. Навас в форме цвета снега, завалившего беговые дорожки, тащил от Натхо и Рондона, но в экстра-тайме все же пропустил — сперва от Саломона, затем от Владимира Дядюна. «Это болезненное поражение, нам хотелось пройти в следующий круг, — сокрушался Кейлор. — Повторюсь, сегодня как “Рубин”, так и мы имели возможность выйти в четвертьфинал. Просто соперник лучше ее реализовал».

Спустя месяц Навас отразит пенальти от Давида Вильи на «Камп Ноу», еще через пять лет опять сыграет в «Лужниках» и опять пропустит — а следующий матч, дома с «Викторией», станет его последним в Лиге чемпионов за «Реал». Лопетеги еще чередовал киперов (Навасу доставалась как раз ЛЧ), а вот Солари запер Наваса в резерве. «Я выиграл три ЛЧ, а теперь сижу на лавке», — возмущался Кейлор, и вполне справедливо: Куртуа пропускал вдвое чаще.

Публично Солари восторгался харизмой костариканца и его важностью в раздевалке. О реальном отношении позже рассказал сам Кейлор: «Складывалось ощущение: что бы я ни делал на тренировках, я не сыграю». Дальше Навас напомнил, как предан «Реалу» и как мотивирован (это не игра слов: Кейлор с детства топит за «Мадрид»), но в заключение добавил: еще одного такого сезона, как этот, не выдержит.

И не понадобится выдерживать. Куртуа еще в июле высокомерно заявлял: «Думаю, теперь ясно, кто номер один». Зидан одернул Тибо («Еще посмотрим»), но оказалось, Навас только подменял бельгийца из-за травмы. У Кейлора ноль минут в трех стартовых турах — Куртуа пропускал в каждом, а с учетом весны его серия тянется уже одиннадцать матчей. Такой у Тибо не было даже в Англии — переоценивать цифры тоже не стоит (Варан и Рамос сейчас дико косячат), и все же показательно, как далеко задвинут Навас.

Трудно винить здесь Зидана. Вместе с Рамосом он отстаивал Кейлора, когда Флорентино Перес собирался покупать Кепу, и именно с уходом Зизу до Мадрида добрался Куртуа. Зидан обещал, что решит вратарский вопрос — сбагрил Лунина в «Вальядолид» и даже сынишку Люку в «Расинг». Оставалось выбрать первого номера, и тут, похоже, выбора у Зидана просто не было.

Перес давно охотился за праймовым вратарем и, облажавшись с Де Хеа и уступив Зидану по Кепе, вцепился в Куртуа. Сейчас Тибо самое время выходить на уровень «Челси», а вот продавать его точно рано. С другой стороны — возрастной (32 года), чувствительный (стагнировал на фоне слухов о Де Хеа), требовательный (не молчит, когда его задвигают), посредственно играющий ногами Навас.

В остальном этот трансфер — редкий успех «ПСЖ» и жирный минус «Мадриду». Надо отбивать затраты на Азара? 13 млн за Наваса выглядят смехотворно, даже с учетом добавки в лице Ареола. Истекал контракт? Выкатить приличные условия трехкратному победителю Лиги чемпионов, побившему рекорд Касильяса по сухой серии — не подвиг для Переса. Отказ от Навас оправдан, только если на 2020-й у Фло уже запланирована покупка Де Хеа или Облака — да и тогда придется куда-то спихивать Куртуа.

Кейлора понять легко: в «ПСЖ» он точно будет основным, а пресс направлен явно кое на кого другого. Навас — гиперудачное попадание «Реала» (всего 10 млн после крутейшего ЧМ-2014), а статуса он так и не сменил. Невысокий, из какой-то Коста-Рики, а из бэкграунда — только сегунда. В «Реале» — вроде бы легенда лучшей эпохи века, но одна из самых недооцененных. Кейлор в медиа только ныл по необходимости, но не работал над своим пиаром — при таком раскладе статистика по сухим матчам и спасениям (она круче, чем у Куртуа) никому не нужна.

Перес сплавляет Наваса так же, как когда-то Касильяса, которого Кейлор и сменил. Зимой, когда всплыли слухи об «Арсенале», Навас благодарил в инстаграме болельщиков — а больше, кажется, благодарить было и некого. Играть ему приходилось под жесточайшим давлением, и даже удивительно, что затмения на этом фоне находили на Наваса всего пару раз.