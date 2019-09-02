Навас в «ПСЖ» — главная бомба дедлайна и провал «Реала». Перес слил Кейлора как Касильяса
Легенды не уходят из Мадрида красиво.
Легенды не уходят из Мадрида красиво.
Кейлор Навас держался против «Рубина» двести минут. Из них половина — в «Лужниках», не уютных, как сейчас, а холодных и пустых: за прорывом казанцев в четвертьфинал Лиги Европы наблюдала тысяча человек. Навас в форме цвета снега, завалившего беговые дорожки, тащил от Натхо и Рондона, но в
Спустя месяц Навас отразит пенальти от Давида Вильи на «Камп Ноу», еще через пять лет опять сыграет в «Лужниках» и опять пропустит — а следующий матч, дома с «Викторией», станет его последним в Лиге чемпионов за «Реал». Лопетеги еще чередовал киперов (Навасу доставалась как раз ЛЧ), а вот Солари запер Наваса в резерве. «Я выиграл три ЛЧ, а теперь сижу на лавке», — возмущался Кейлор, и вполне справедливо: Куртуа пропускал вдвое чаще.
Публично Солари восторгался харизмой костариканца и его важностью в раздевалке. О реальном отношении позже рассказал сам Кейлор: «Складывалось ощущение: что бы я ни делал на тренировках, я не сыграю». Дальше Навас напомнил, как предан «Реалу» и как мотивирован (это не игра слов: Кейлор с детства топит за «Мадрид»), но в заключение добавил: еще одного такого сезона, как этот, не выдержит.
И не понадобится выдерживать. Куртуа еще в июле высокомерно заявлял: «Думаю, теперь ясно, кто номер один». Зидан одернул Тибо («Еще посмотрим»), но оказалось, Навас только подменял бельгийца
Трудно винить здесь Зидана. Вместе с Рамосом он отстаивал Кейлора, когда Флорентино Перес собирался покупать Кепу, и именно с уходом Зизу до Мадрида добрался Куртуа. Зидан обещал, что решит вратарский вопрос — сбагрил Лунина в «Вальядолид» и даже сынишку Люку в «Расинг». Оставалось выбрать первого номера, и тут, похоже, выбора у Зидана просто не было.
Перес давно охотился за праймовым вратарем и, облажавшись с Де Хеа и уступив Зидану по Кепе, вцепился в Куртуа. Сейчас Тибо самое время выходить на уровень «Челси», а вот продавать его точно рано. С другой стороны — возрастной (32 года), чувствительный (стагнировал на фоне слухов о Де Хеа), требовательный (не молчит, когда его задвигают), посредственно играющий ногами Навас.
В остальном этот трансфер — редкий успех «ПСЖ» и жирный минус «Мадриду». Надо отбивать затраты на Азара? 13 млн за Наваса выглядят смехотворно, даже с учетом добавки в лице Ареола. Истекал контракт? Выкатить приличные условия трехкратному победителю Лиги чемпионов, побившему рекорд Касильяса по сухой серии — не подвиг для Переса. Отказ от Навас оправдан, только если на 2020-й у Фло уже запланирована покупка Де Хеа или Облака — да и тогда придется
Кейлора понять легко: в «ПСЖ» он точно будет основным, а пресс направлен явно кое на кого другого. Навас — гиперудачное попадание «Реала» (всего 10 млн после крутейшего ЧМ-2014), а статуса он так и не сменил. Невысокий, из
Перес сплавляет Наваса так же, как
В остальное время он стоял стеной и тащил невозможное — будет классно, если покажет «Реалу» в группе Лиги чемпионов на «Бернабеу», а потом протащит Париж по