Роналду составил завещание

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По информации издания, 34-летний футболист встретился с адвокатами в Лиссабоне и обсудил детали документа. Отмечается, что главной наследницей состояния португальца станет его невеста Джорджина Родригес. В случае смерти Роналду она получит весь его капитал. Состояние форварда оценивается в более чем 300 миллионов евро.

Футболист обручился с Родригес в ноябре 2018 года. Девушка родила спортсмену дочь, которую назвали Аланой Мартиной. У Роналду есть еще трое детей от двух суррогатных матерей — девятилетний сын Криштиану-младший и родившиеся в июне 2017-го Ева и Матео.