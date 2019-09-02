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20:36 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Коноплянка перешел из «Шальке» в «Шахтер»

МОСКВА, 2 сен — РИА Новости. Полузащитник сборной Украины Евгений Коноплянка перешел из немецкого «Шальке» в «Шахтер», сообщается на официальном сайте донецкого футбольного клуба.

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Источник: Спорт РИА Новости

Коноплянка подписал с «Шахтером» контракт на три года.

В минувшем сезоне 29-летний полузащитник сыграл 21 матч за «Шальке» и забил один мяч. За сборную Украины Коноплянка провел 82 встречи и отметился 21 голом.

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