Текущие события
Футбол. Кубок России
11:00
Сахалин Ю-С
СКА-Хабаровск
Футбол. Зарубежный
1.09
Удинезе
Парма
13
Футбол. Зарубежный
1.09
Вильярреал
Реал
22
Футбол. Зарубежный
1.09
Марсель
Сент-Этьен
10
Футбол. Кубок России
16:00
Иртыш
Томь
Футбол. Кубок России
17:00
Тюмень
Енисей
Все события
Фоторепортажи
14«Авангард» взял первый приз в новом сезоне КХЛ
12Грандиозной драке в матче «Сатурн» — ЦСКА 15 лет. Вы помните эти кадры?
00:05 (мск), источник: Чемпионат.com

Фалькао стал игроком «Галатасарая»

Нападающий «Монако» Радамель Фалькао перешёл в «Галатасарай», сообщается на официальном сайте турецкого клуба.

Наверх
Источник: Reuters

Контракт 33-летнего колумбийского футболиста с клубом рассчитан на 3 года.

Ранее сообщалось, что Фалькао прилетел в Стамбул для заключения контракта с «Галатасараем». Колумбийца в аэропорту встретили более 25 тыс. фанатов турецкого клуба.

Радамель выступал за «Монако» с 2013 года. В минувшем сезоне колумбийский футболист забил 15 мячей и отдал 2 результативные передачи в 33 матчах французской Лиги 1. Ещё один гол Фалькао записал в актив во встрече Кубка Франции.

«Галатасарай» набрал 4 очка в 3 матчах и занимает 9-е место в турнирной таблице чемпионата Турции.

Во время загрузки произошла ошибка.
Монако
НовостиМатчиСоставСтатистика
Галатасарай
НовостиМатчиСоставСтатистика
Италия
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
Испания
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
Англия
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
Германия
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
Украина
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
Франция
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
 Самые шикарные девушки "Инстаграма"!
Новая звезда российского тенниса покорила своей красотой!
Черчесов помирил Оздоева и Джикию. И получил торт
Второй после Коутинью. ЦСКА купил лучшего дриблера Бразилии
Футболист сборной России перешел из «Витесса» в «Зенит»
«ПСЖ» арендовал Икарди
В Россию никто не верил, а она побеждает, и уже во втором раунде
Навас в «ПСЖ» — главная бомба дедлайна и провал «Реала»
СМИ: Трансфер Комличенко в ЦСКА сорвался
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь