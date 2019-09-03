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00:39 (мск), источник: ТАСС

ПСЖ арендовал футболиста «Интера» Икарди

ТАСС, 3 сентября. Аргентинский нападающий Мауро Икарди перешел из итальянского «Интера» во французский «Пари Сен-Жермен» на правах аренды. Об этом сообщает пресс-служба французского клуба.

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Источник: Reuters

Арендное соглашение с 26-летним аргентинцем рассчитано до июня 2020 года и включает в себя возможность выкупа.

«Благодарю ПСЖ за оказанное доверие. Я готов отдать все, чтобы помочь команде пройти дальше во всех соревнованиях. ПСЖ стал сильным клубом в международном футболе. Я уверен, что здесь созданы все условия для более высоких достижений», — сказал Икарди.

Икарди перешел в «Интер» из «Сампдории» в 2013 году. Он сыграл в 219 матчах за клуб, отличился 124 раза и отдал 28 результативных передач. Дважды игрок становился лучшим бомбардиром чемпионата Италии. По результатам сезона-2017/18 Икарди был признан лучшим футболистом первенства. За сборную Аргентины нападающий провел восемь матчей, в которых забил один мяч.

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