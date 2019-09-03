ПСЖ арендовал футболиста «Интера» Икарди

Источник: Reuters

Арендное соглашение с 26-летним аргентинцем рассчитано до июня 2020 года и включает в себя возможность выкупа.

«Благодарю ПСЖ за оказанное доверие. Я готов отдать все, чтобы помочь команде пройти дальше во всех соревнованиях. ПСЖ стал сильным клубом в международном футболе. Я уверен, что здесь созданы все условия для более высоких достижений», — сказал Икарди.