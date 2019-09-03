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11:16 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Капитан молодежной сборной Бразилии Витао стал игроком донецкого «Шахтера»

МОСКВА, 3 сен — РИА Новости. Капитан молодежной сборной Бразилии по футболу Витао стал игроком донецкого «Шахтера», об этом сообщается на официальном сайте клуба.

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Соглашение с центральным защитником рассчитано на пять лет. Ранее Витао выступал за молодежный состав «Палмейраса».

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Также «Шахтер» сообщил, что полузащитник Фернандо на правах аренды перешел в лиссабонский «Спортинг» до конца сезона-2019/20.

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