Жена довела: капитан «Интера» сбежал в Париж
Французский «ПСЖ»
Французский «ПСЖ»
«Пари Сен-Жермен» успешно завершил летнее трансферное окно. 2 сентября французский клуб объявил о переходе капитана «Интера» Мауро Икарди.
Арендное соглашение 26-летнего аргентинского нападающего рассчитано до 30 июня 2020 года. Икарди будет выступать за новую команду под 18-м игровым номером.
Сам новобранец уже прокомментировал свой переезд в Париж, отметив, что ему уже не терпится выйти на поле в футболке действующих чемпионов Франции.
«Хочу поблагодарить “ПСЖ” за оказанное доверие. Я приложу все усилия, чтобы помочь своей команде пройти как можно дальше во всех турнирах. “ПСЖ” стал международной футбольной силой и за последние годы привлек одних из сильнейших футболистов. Клуб сейчас на ходу, у него большие амбиции, и я уверен, что здесь есть все необходимое, чтобы мы добились еще большего. С нетерпением жду возможности сыграть на “Парк де Пренс” — стадионе, который известен своей красотой и страстью», — цитирует новичка официальный сайт клуба.
Икарди пополнил «Интер» в 2013 году. В прошедшем сезоне форвард выходил на поле в 37 матчах, записав себе в актив 17 забитых мячей и пять результативных передач.
И ведь игр могло быть больше, если бы не громкие ссоры с руководством клуба, начавшиеся в начале 2019 года.
Именно в тот момент СМИ и разнесли неприятную для поклонников
Впоследствии у руководства
После этого Нара позволила себе несколько критических высказываний в адрес
Летом же руководство клуба сообщило футболисту, что он не входит в планы на сезон нового главного тренера Антонио Конте. В итоге, в конце августа Мауро даже хотел через суд добиваться возвращения в команду, а также выплаты в размере €1,5 млн в качестве компенсации. И быть бы еще более громким разборкам, если бы не аренда в «ПСЖ».
Что интересно, несмотря на конфликт, футболист продлил контракт с «нерадзурри» до 2022 года — это означает, что если во Франции останутся довольны Икарди, то его можно будет выкупить не меньше, чем за €70 млн.
В контексте данного трансфера нельзя не упомянуть о ситуации с вышеупомянутым Неймаром, который во что бы то ни стало хотел сбежать из Парижа минувшим летом.
Нападающий «ПСЖ» так настойчиво желал вернуться в «Барселону», что поставил в недоумение боссов клуба. Просто так расставаться со своей главной звездой, естественно, никто во французской столице не собирался.
Затянувшиеся переговоры между представителями каталонцев, за которых бразилец выступал с 2013 по 2017 год, и французского гранда о возможном трансфере продолжались вплоть до 2 сентября, но,
Президент французского «Пари Сен-Жермен» Нассер
«Да, Неймар может уйти. Но только если поступит предложение в €300 млн», — цитировал главу клуба AS.
Помимо финансовых проблем
Анатолий Ильинский