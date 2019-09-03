Луис Фелипе Сколари покинул пост главного тренера «Палмейраса»

Также клуб покинут его ассистенты Пауло Турра и Карлос Прасиделли.

Сколари работал в «Палмейрасе» с лета 2018 года, выиграл с клубом бразильскую серию А. В конце августа «Палмейрас» вылетел из Кубка Либертадорес, в четвертьфинале проиграв «Гремио».