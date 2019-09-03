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12:51 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Луис Фелипе Сколари покинул пост главного тренера «Палмейраса»

МОСКВА, 3 сен — РИА Новости. Луис Фелипе Сколари покинул пост главного тренера бразильского «Палмейраса», сообщается на официальном сайте футбольного клуба.

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Источник: РИА "Новости"

Также клуб покинут его ассистенты Пауло Турра и Карлос Прасиделли.

Сколари работал в «Палмейрасе» с лета 2018 года, выиграл с клубом бразильскую серию А. В конце августа «Палмейрас» вылетел из Кубка Либертадорес, в четвертьфинале проиграв «Гремио».

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