Роналду получил награду Globos de Ouro как лучший футболист Португалии
МОСКВА, 3 сен — РИА Новости. Нападающий «Ювентуса» Криштиану Роналду получил награду Globos de Ouro («Золотой глобус») как лучший футболист Португалии.
МОСКВА, 3 сен — РИА Новости. Нападающий «Ювентуса» Криштиану Роналду получил награду Globos de Ouro («Золотой глобус») как лучший футболист Португалии.
Лучшим тренером года в мужском футболе стал возглавляющий «Бенфику» Бруну Лажи.
Организаторы Globos de Ouro — телеканал SIC и журнал Caras при участии Португальской федерации футбола (FPF), Национальной ассоциации футбольных тренеров (ANTF) и Союза профессиональных футболистов (SJPF). В определении лучших путем голосования участвовали тренеры, игроки и болельщики.