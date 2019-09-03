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13:14 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Роналду получил награду Globos de Ouro как лучший футболист Португалии

МОСКВА, 3 сен — РИА Новости. Нападающий «Ювентуса» Криштиану Роналду получил награду Globos de Ouro («Золотой глобус») как лучший футболист Португалии.

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Лучшим тренером года в мужском футболе стал возглавляющий «Бенфику» Бруну Лажи.

Организаторы Globos de Ouro — телеканал SIC и журнал Caras при участии Португальской федерации футбола (FPF), Национальной ассоциации футбольных тренеров (ANTF) и Союза профессиональных футболистов (SJPF). В определении лучших путем голосования участвовали тренеры, игроки и болельщики.

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30 июля© Ньюстюб
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