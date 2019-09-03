Арсен Венгер отказался «прыгать в костер»
Бывший наставник лондонского «Арсенала» Арсен Венгер высказался о возможном возвращении к тренерской работе. Об этом сообщает Goal.com.
Бывший наставник лондонского «Арсенала» Арсен Венгер высказался о возможном возвращении к тренерской работе. Об этом сообщает Goal.com.
«Я отклонил несколько хороших предложений, потому что не чувствую себя готовым. Я понял, что погрузился в собственный мир, интересуясь только тренерской работой.
Француз добавил, что уверен в своем возвращении в профессию, однако не знает, когда это произойдет.
Большую часть тренерской карьеры Венгер работал с «Арсеналом» (1996 — 2018 год). Вместе с «канонирами» специалист завоевал 17 трофеев, включая семь побед в Английской