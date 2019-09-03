Текущие события
Футбол. Кубок России
17:00
Тюмень
Енисей
01
Футбол. Кубок России
16:00
Иртыш
Томь
02
Футбол. Кубок России
11:00
Сахалин Ю-С
СКА-Хабаровск
02
Футбол. Зарубежный
1.09
Удинезе
Парма
13
Футбол. Зарубежный
1.09
Вильярреал
Реал
22
Футбол. Зарубежный
1.09
Марсель
Сент-Этьен
10
Все события
Фоторепортажи
8Все позоры «Спартака» в отборах еврокубков
14Станислав Черчесов. 56!
16:43 (мск), источник: Lenta.Ru

Арсен Венгер отказался «прыгать в костер»

Бывший наставник лондонского «Арсенала» Арсен Венгер высказался о возможном возвращении к тренерской работе. Об этом сообщает Goal.com.

Наверх
Источник: РИА "Новости"

«Я отклонил несколько хороших предложений, потому что не чувствую себя готовым. Я понял, что погрузился в собственный мир, интересуясь только тренерской работой. Из-за этого я до сих пор и не решился снова прыгнуть в этот костер», — заявил специалист.

Француз добавил, что уверен в своем возвращении в профессию, однако не знает, когда это произойдет.

Большую часть тренерской карьеры Венгер работал с «Арсеналом» (1996 — 2018 год). Вместе с «канонирами» специалист завоевал 17 трофеев, включая семь побед в Английской премьер-лиги (АПЛ). С мая 2018-го лондонскую команду возглавляет Унаи Эмери. В прошлом сезоне «Арсенал» занял пятое место в первенстве страны.

Читайте также
Арсенал
НовостиМатчиСоставСтатистика
Италия
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
Испания
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
Англия
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
Германия
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
Украина
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
Франция
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
 Он был лучшим рапиристом СССР, но погиб в схватке с немцем
Нурмагомедов приготовился к бою длиной в ночь
Большинство клубов РПЛ выразило недовольство судейством
Овечкин отреагировал на свой низкий рейтинг в игре NHL20
Форвард «Ростова» признан лучшим футболистом РПЛ в августе
Неймар хочет отсудить у «Барселоны» 26 миллионов евро
Объявлен соперник Усика по дебютному бою в супертяжелом весе
Адвокат Пака прокомментировала УДО Кокорина и Мамаева
Бронзовый призер Евро-2008 завершил карьеру
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь