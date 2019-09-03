Неймар хочет отсудить у «Барселоны» 26 миллионов евро

Источник: Reuters

Изначально за продление соглашения с сине-гранатовыми бразилец должен был получить 40 миллионов евро, но клуб выплатил только 14 миллионов. Остальную сумму «Барселона» удержала после решения форварда перебраться в «ПСЖ».

В свою очередь испанский клуб намерен отсудить у Неймара 75 миллионов евро за нарушение условий контракта.

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Ранее судебное заседание было назначено на 31 января, потом оно было перенесено на 21 марта, но вновь не состоялось. Теперь же Общественный суд № 15 Барселоны намерен рассмотреть это дело 27 сентября. Обе стороны уже вызваны на заседание. В том числе в суде ждут президента «ПСЖ» Насера Аль-Хелаифи, который ранее отказывался давать показания.