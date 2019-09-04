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11:26 (мск), источник: Sport24

«Рейнджерс» пожизненно забанили фаната за насмешки над покойной сестрой капитана «Селтика»

Болельщик шотландского «Рейнджерс» получил пожизненный запрет на посещение домашних матчей клуба за то, что насмехался над покойной сестрой капитана «Селтика» Скотта Брауна. Об этом сообщает The Sun.

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2 сентября «Селтик» обыграл «Рейнджерс» в первом сезоне Дерби Старой Фирмы (Old Firm Derby) со счетом 2:0. Один из фанатов «рейнджеров» был настолько раздосадован, что подкараулил капитана «кельтов» после матча и прокричал ему: «Как твоя сестра?» Трагичность ситуации в том, что сестра футболиста Фиона умерла в 2008 году в возрасте 21 года от рака кожи.

Браун после этой реплики уставился на фаната, которого оттеснила полиция. В «Рейнджерс» уже заявили, что болельщик до конца жизни не сможет посещать домашние матчи клуба на стадионе «Айброкс».

Противостояние «Рейнджерс» и «Селтика», представляющих Глазго, считается одним из самых принципиальных в Европе. Клубы также соревнуются по количеству чемпионских титулов в Шотландии, пока в этом противостоянии впереди «Рейнджерс» — 54 трофея против 50.

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