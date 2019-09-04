«Рейнджерс» пожизненно забанили фаната за насмешки над покойной сестрой капитана «Селтика»

2 сентября «Селтик» обыграл «Рейнджерс» в первом сезоне Дерби Старой Фирмы (Old Firm Derby) со счетом 2:0. Один из фанатов «рейнджеров» был настолько раздосадован, что подкараулил капитана «кельтов» после матча и прокричал ему: «Как твоя сестра?» Трагичность ситуации в том, что сестра футболиста Фиона умерла в 2008 году в возрасте 21 года от рака кожи.

Браун после этой реплики уставился на фаната, которого оттеснила полиция. В «Рейнджерс» уже заявили, что болельщик до конца жизни не сможет посещать домашние матчи клуба на стадионе «Айброкс».