«Казахский Месси» так и не сумел покорить Россию. СМИ — о переходе Сейдахмета в «Кайрат»

«Казахский Месси» Сейдахмет так и не сумел покорить Россию и вернулся в Казахстан. В «Уфе» на него возлагали огромные надежды, которые он не сумел оправдать, — пишет издание в своем обзоре.

Напомним, о переходе Сейдахмета в «Кайрат» было объявлено в конце июня. За алматинский клуб 19-летний форвард провел восемь матчей в КПЛ, в которых забил один гол, отметился двумя ассистами и заработал один пенальти. Также на его счету три встречи в Лиге Европы.