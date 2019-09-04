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11:47 (мск), источник: Vesti.kz

«Казахский Месси» так и не сумел покорить Россию. СМИ — о переходе Сейдахмета в «Кайрат»

Издание сообщает, что в «Уфе» на него возлагали огромные надежды.

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Источник: Reuters

Российский сайт «Уфа Онлайн» в своем обзоре трансферов «Уфы» написал об уходе казахстанского нападающего Еркебулана Сейдахмета в алматинский «Кайрат».

«Казахский Месси» Сейдахмет так и не сумел покорить Россию и вернулся в Казахстан. В «Уфе» на него возлагали огромные надежды, которые он не сумел оправдать, — пишет издание в своем обзоре.

Напомним, о переходе Сейдахмета в «Кайрат» было объявлено в конце июня. За алматинский клуб 19-летний форвард провел восемь матчей в КПЛ, в которых забил один гол, отметился двумя ассистами и заработал один пенальти. Также на его счету три встречи в Лиге Европы.

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